Scholz vyzval americký Kongres, aby schválil pomoc Ukrajine

Washington 9. februára (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz počas svojej piatkovej návštevy Spojených štátov vyzval americký Kongres, aby čo najskôr schválil pomoc Ukrajine bojujúcej proti ruskej invázii. Informuje o tom TASR, odvolávajúc sa na správy agentúr AP a AFP.



"Bez pomoci USA bude situácia pre Ukrajinu veľmi komplikovaná," upozornil na tlačovej konferencii pred stretnutím s americkým prezidentom Joeom Bidenom.



Pomoc Ukrajine blokujú v Kongrese členovia Republikánskej strany. Tvrdia, že USA si už nemôžu dovoliť posielať na Ukrajinu ďalšie miliardy dolárov a viac sa musí činiť Európa.



Scholz varoval pred následkami prípadného rozhodnutia Kongresu neposlať Ukrajine ďalšiu pomoc aj v článku, ktorý napísal pre americký denník The Wall Street Journal. Podľa neho by to mohlo v dlhodobom horizonte vyjsť draho nielen Ukrajinu, ale aj západné štáty.



"Ďalší aktéri po celom svete pozorne sledujú, či je možné vyťažiť z tohto rozdelenia a či sa dezinformačné kampane dokážu uchytiť," napísal kancelár. Podľa neho je potrebné presvedčiť občanov na oboch stranách Atlantického oceána, že víťazstvo Ruska na Ukrajine by urobilo svet nebezpečnejším.



Spojené štáty sú najväčším vojenským podporovateľom Ukrajiny, Nemecko je na druhom mieste.



V americkom Senáte sa teraz prerokúva vojenská pomoc pre Kyjev v hodnote 60 miliárd dolárov (56 miliárd eur). Európski lídri na summite v Bruseli minulý týždeň schválili balík finančnej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 50 miliárd eur počas nasledujúcich štyroch rokov.