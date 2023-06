Scholz vyzval Čínu, aby vo vojne na Ukrajine využila vplyv na Rusko

Berlín 20. júna (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v utorok apeloval na čínsku vládu, aby využila svoj vplyv na Rusko pre vojnu na Ukrajine. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Scholz to uviedol v úrade kancelára v Berlíne po nemecko-čínskych vládnych konzultáciách počas spoločnej tlačovej konferencie s čínskym premiérom Li Čchiangom.



Čína ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN má "jedinečnú úlohu", povedal šéf nemeckej vlády. Zdôraznil, že je dôležité, aby Peking ani v budúcnosti neposielal dodávky zbraní "agresorovi Rusku". Spomenul aj svoju návštevu v Číne vlani v novembri, keď dal čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi jasne najavo, že nad svetom nesmie visieť hrozba jadrových zbraní a "určite nesmú byť ani použité".



"Toto sa stále nezmenilo a som vďačný za tento spoločný jasný postoj," dodal kancelár. Zopakoval, že Ukrajina má právo na územnú celistvosť a nezávislosť.



"Mierové spolužitie vo svete je založené na dodržiavaní pravidiel medzinárodného práva, nie na moci najsilnejšieho," upozornil.



"Žiadna krajina nesmie pokladať iné krajiny za svoj zadný dvor a pokúšať sa posúvať hranice silou. Imperializmus nikdy nie je riešením," zdôraznil Scholz.



Čína ruskú inváziu na Ukrajine dodnes neodsúdila, poskytuje ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi podporu a kritizuje USA a NATO. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok po rokovaní v Pekingu povedal, že Čína opätovne prisľúbila, že Rusku nepošle zbrane do bojov na Ukrajine.



Na tlačovej konferencii neboli na žiadosť čínskej strany povolené žiadne otázky novinárov, dodala DPA. Agentúra pripomína, že počas posledných takýchto rokovaní v Berlíne v roku 2018 medzi vtedajšou kancelárkou Angelou Merkelovou a čínskym premiérom Li Ke-čchiangom, to bolo inak a obaja odpovedali na viacero novinárskych otázok.



"Slobodu a otvorenosť potrebuje aj žurnalistika," povedal Scholz a žiadal lepšie pracovné podmienky pre nemeckých novinárov v Číne. "Na to potrebujú prístup. Na tom trváme," uviedol.



Pracovné podmienky zahraničných novinárov v Číne sa v posledných rokoch zhoršili, odvolala sa DPA na prieskum Klubu zahraničných korešpondentov v Číne (FCCC). Klesol tiež počet novinárov z USA, Austrálie, Kanady a Indie. Čína často využíva postupy pri udeľovaní víz na to, aby na novinárov vyvíjala nátlak.