Scholz vyzval EÚ, aby začala prístupové rokovania so S. Macedónskom

Skopje 11. júna (TASR) — Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval na okamžité začatie prístupových rokovaní EÚ so Severným Macedónskom. Uviedla to agentúra DPA.



"Prístupové rokovania, ktoré boli prisľúbené pred dvoma rokmi, sa musia začať teraz. V každom prípade sa budem za to zasadzovať," povedal Scholz v sobotu po stretnutí so severomacedónskym premiérom Dimitarom Kovačevskim v Skopje.



Zopakoval, že Nemecko to myslí s integráciou štátov západného Balkánu do Európskej únie vážne. Podľa neho to platí najmä pre Severné Macedónsko, ktoré splnilo všetky podmienky na začatie prístupových rokovaní.



Scholz pripomenul, že perspektíva vstupu do EÚ bola šiestim krajinám západného Balkánu bola daná pred 17 rokmi. Európska únia preto musí ukázať, že vie plniť svoje vlastné sľuby.



Kovačevski vyjadril nádej, že na júnovom summite EÚ bude potvrdený začiatok prístupových rokovaní s jeho krajinou. Konštatoval, že Severné Macedónsko vyvinulo veľké úsilie a zreformovalo verejnú správu a súdnictvo. "Návšteva kancelára Scholza je silným signálom, že Berlín uznáva, že spĺňame kritériá na začatie prístupových rokovaní," povedal.



Na základe rozhodnutia EÚ mali Albánsko a Severné Macedónsko začať s prístupovými rokovaniami spoločne koncom roka 2020, avšak Bulharsko proces zablokovalo v dôsledku sporov so Severným Macedónskom ohľadne spoločnej histórie, jazyka a menšín.



"Vidíme, že v Bulharsku sú politické turbulencie. Nemáme na to žiadny vplyv, nemôžeme ich komentovať ani interpretovať," uviedol Kovačevski. Je však evidentné, že v Bulharsku je táto téma "často jednostranne inštrumentalizovaná a politizovaná".



Ministerstvá zahraničných vecí oboch krajín podľa Kovačevského rokujú o odstránení prekážok začatia prístupových rokovaní. Dodal, že ak sa dosiahne riešenie prijateľné pre obe strany, bude to zaznamenané v spoločnom dokumente. V súčasnosti však takýto spoločný dokument neexistuje.