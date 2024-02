Scholz vyzval Európu na väčšie úsilie v oblasti obrany

Berlín 24. februára (TASR) – Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval v sobotu Nemecko a ďalšie európske krajiny, aby vynakladali väčšie úsilie o zaistenie svojej účinnej obrany. Uviedol to vo vyhlásení pri príležitosti druhého výročia invázie Ruska na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Rusko nielen útočí na Ukrajinu, ale aj ničí mier v Európe," povedal Scholz. Ukrajina bude mať podľa neho podporu pri sebaobrane tak dlho, ako to bude potrebné. "A my, Nemecko a Európa, robíme viac a musíme urobiť ešte viac, aby sme sa mohli účinne brániť."



"Spolu s našimi spojencami musíme byť takí silní, aby sa nikto neodvážil nás napadnúť. Tak sa postaráme o našu bezpečnosť. A tak obránime mier v Európe," uviedol kancelár s tým, že najlepšou garanciou obrany na oboch stranách Atlantiku je NATO.



Scholz tiež zdôraznil význam spolupráce Nemecka s európskymi partnermi pri budovaní efektívneho obranného priemyslu. "Dôležité zbraňové systémy a najmä munícia musia vychádzať z výrobnej linky nepretržite. Keď my Európania svoje objednávky spojíme, potom sa nám to podarí," dodal.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyzvala ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil konflikt na Ukrajine. "Prepustite ukrajinské deti. Stiahnite svojich vojakov. Ukončite túto vojnu. Potom tu zajtra bude mier," napísala v príspevku pre sobotňajšie vydanie denníka Bild.



Baerbocková tiež obvinila Putina, že baží po dobývaní a nie je ochotný viesť rokovania a dohodnúť sa na mieri. Odmietla súčasne kritiku dodávok nemeckých zbraní Ukrajine. "Každý, kto tvrdí, že dodávky zbraní predlžujú vojnu, nahráva Putinovi. Pretože tvrdenie, že Západ bráni Ukrajine v rokovaniach, je lož," dodala ministerka.