Scholz vyzval na postupné ukončenie používania fosílnych palív

Berlín/Dubaj 2. decembra (TASR) – Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval na postupné ukončenie používania uhlia, ropy a zemného plynu po celom svete. Vyjadril sa v sobotu na klimatickej konferencii OSN v Dubaji, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



"Všetci teraz musíme prejaviť pevné odhodlanie postupne sa zbaviť fosílnych palív – v prvom rade uhlia. Na tejto klimatickej konferencii sa môžeme vydať na túto cestu," povedal Scholz delegátom.



Podľa nemeckého lídra je stále možné v tomto desaťročí znížiť emisie skleníkových plynov do takej miery, že sa dosiahne cieľ Parížskej dohody obmedziť nárast teploty na 1,5 stupňa Celzia.



"Veda nám však dosť jasne hovorí, že musíme ponáhľať –napriek všetkému geopolitickému napätiu," uviedol Scholz v súvislosti s vojnami v Pásme Gazy a na Ukrajine.



"Technológie sú k dispozícii: veterná energia, fotovoltika, elektrické pohony, zelený vodík," povedal s tým, že Nemecko intenzívne podporuje ich rozvoj. "Ako úspešná priemyselná krajina chceme žiť a pracovať klimaticky neutrálne do roku 2045."



Scholz sa na zástupcov takmer 200 krajín na konferencii obrátiť tiež s výzvou na to, aby si všetci stanovili rozšírenie využívania obnoviteľných zdrojov energie za hlavnú prioritu v oblasti energetiky.



Kancelár konkrétne navrhol dohodu na dvoch záväzných cieľoch, na ktorých sa už zhodli priemyselné krajiny zo skupiny G20 – do roku 2030 strojnásobiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zdvojnásobiť energetickú účinnosť.