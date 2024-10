Scholz vyzval na urýchlenie rokovaní obchodnej dohode s EÚ

Naí Dillí 25. októbra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v piatok pokračoval v návšteve Indie. S indickým premiérom Naréndrom Módím viedol rozsiahle rokovania o viacerých témach s cieľom posilniť strategické vzťahy medzi oboma krajinami. Scholz vyzval najmä na urýchlenie rozhovorov o dohode o voľnom obchode medzi Indiou a EÚ. TASR o tom informuje podľa agentúr AP, DPA a AFP.



Módí a Scholz sa stretli v Naí Dillí, kde podpísali viaceré dohody o posilnení spolupráce v oblasti obrany, informačných technológií, zelenej energie a umelej inteligencie.



"Ako kancelár sa zasadzujem najmä za ambicióznu dohodu o voľnom obchode medzi Indiou a Európskou úniou," vyhlásil Scholz. "Všetky strany by z toho mali prospech a našou ambíciou by malo byť, aby sme v tejto oblasti konečne dosiahli pokrok," povedal kancelár, ktorý zdôraznil, že Nemecko je najväčším obchodným partnerom Indie zo všetkých členských štátov EÚ.



DPA pripomína, že Brusel s Naí Dillí o obchodnej dohode rokuje už takmer dve desaťročia. Negociácie začali v roku 2007, o šesť rokov ich prerušili a obnovili sa iba pred dvoma rokmi. Medzi problematické body patria najmä vysoké indické clá na automobily, ochrana duševného vlastníctva vo farmaceutickom sektore a prístup na trh v poľnohospodárstve, ktorý je problémový predovšetkým pre Indiu.



Lídri oboch krajín rokovali aj o obrannej spolupráci. DPA pripomína, že nemecká spoločnosť ThyssenKrupp Marine Systems rokuje o výstavbe šiestich ponoriek pre indické námorníctvo. Nemecká fregata a zásobovacia loď sa v súčasnosti nachádzajú v blízkosti indického pobrežia, kde sa zúčastnia na spoločných cvičeniach. V sobotu Scholz plánuje navštíviť vojakov v západoindickom štáte Goa.



Partneri sa dotkli aj vojny na Ukrajine. Scholz vyzval Indiu, aby bola aktívnejšia a pokúsila sa Rusko presvedčiť, aby ukončilo vojnu. Naí Dillí a Moskva udržiavajú vzájomné vzťahy na dobrej úrovni. Indický premiér sa tento týždeň zúčastnil na summite skupiny BRICS v Kazani, kde sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Po skončení rozhovorov Módí povedal, že globálne fóra vytvorené v 20. storočí "nie sú schopné riešiť výzvy 21. storočia", a vyzval na reformu Bezpečnostnej rady OSN. AP pripomína, že India už desaťročia požaduje trvalé členstvo v rade.



Ide o tretiu návštevu Scholza v Indii od nástupu do funkcie. Nemeckého kancelára sprevádzali aj štyria ministri a podnikateľská delegácia. AP poukazuje na to, že návšteva sa udiala v čase, keď sa Západ snaží vzdorovať rastúcemu vplyvu Číny v Ázii.