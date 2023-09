Scholz vyzval na väčší vplyv rozvojového sveta v Bezpečnostnej rade

New York 20. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz na Valnom zhromaždení (VZ) OSN podporil v utorok medzinárodné snahy o ukončenie vojny na Ukrajine. Zároveň však odmietol akýkoľvek falošný mier, ktorý by nebol založený na princípoch spravodlivosti a slobody.



Šéf nemeckej spolkovej vlády vyzval aj na reformu Bezpečnostnej rady OSN tak, aby v nej väčší vplyv získali krajiny Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky, informuje agentúra DPA.



"Mali by sme si dávať pozor na falošné riešenia, ktoré by boli mierom len podľa názvu. Pretože mier bez slobody sa volá útlak. Mier bez spravodlivosti sa volá diktát. Moskva si to musí konečne uvedomiť," vyhlásil Scholz v utorok večer na margo snáh o mier na Ukrajine v rámci všeobecnej rozpravy 78. Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.



Vojna na Ukrajine má podľa kancelára neúnosne negatívne dôsledky na celý svet, a preto by malo byť do snáh o uzavretie mieru zapojené medzinárodné spoločenstvo. Podľa neho však nemožno navrhovať žiadne také riešenia, ktoré by boli proti vôli samotnej Ukrajiny, alebo ktoré by tolerovali ruský revizionizmus a imperializmus.



"Za túto vojnu je zodpovedné Rusko. A je to ruský prezident, ktorý ju môže ukončiť kedykoľvek, jediným príkazom," zopakoval Scholz.



Vo svojom príhovore podporil aj dlhodobé úvahy o nutnosti reformy Bezpečnostnej rady OSN, ktorej zloženie už podľa neho neodráža realitu súčasného multipolárneho sveta. Afrika, Ázia a Latinská Amerika by v tomto najvplyvnejšom orgáne OSN mali získať väčšie zastúpenie, zdôraznil nemecký kancelár.