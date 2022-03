Scholz vyzval Rusko, aby stiahlo svoje vojská, pohrozil sankciami

Berlín 1. marca (TASR) - Rusko musí bezodkladne stiahnuť s svojich vojakov z Ukrajiny a ukončiť "krviprelievanie", povedal v utorok nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz, pričom Kremľu pohrozil uvalením ďalších sankcií. Informovala o tom agentúra AFP.



Rusko by malo "okamžite zastaviť všetky svoje nepriateľské operácie, stiahnuť ruské jednotky do Ruska a vrátiť sa k dialógu," uviedol Scholz v Berlíne na tlačovej konferencii s luxemburským premiérom Xavierom Bettelom. "Krviprelievanie musí skončiť," dodal.



"K balíkom (sankcií), o ktorých sme doteraz rozhodli, určite pridáme ďalšie," povedal Scholz s tým, že "Ukrajina doslova bojuje o prežitie".



Vojnu proti Ukrajine označil Bettel za "bod obratu". Je to vojna "proti slobode, proti hodnotám, ktoré zastávame". Bettel požiadal Scholza a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby pokračovali v rokovaniach o dosiahnutí prímeria so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.