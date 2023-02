Scholz vyzval spojencov, aby Ukrajine čo najskôr dodali tanky

Mníchov 17. februára (TASR) - Spojenci, ktorí môžu Ukrajine dodať tanky, by tak mali urobiť ihneď, uviedol v piatok nemecký kancelár Olaf Scholz v príhovore na 59. Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Scholz povedal, že sa bude zasadzovať za to, aby sa spojenci pohli v tejto otázke. Výzvu partnerom adresoval v čase, keď Ukrajina žiada, aby jej Západ čo najrýchlejšie dodal prisľúbené zbrane vrátane moderných tankov na boj proti ruským inváznym jednotkám.



Nemecko "prispeje k tomu, aby pomohlo partnerom urobiť toto rozhodnutie, napríklad výcvikom ukrajinských vojakov v Nemecku alebo ich podporou v oblasti logistiky a zásobovania", uviedol Scholz.



Spolkový kancelár v príhovore zároveň prisľúbil, že Nemecko bude Ukrajinu podporovať i naďalej.



Berlín v januári po mesiacoch odmietania schválil poskytnutie moderných tankov Ukrajine. Nemecký minister obrany Boris Pistorius nedávno priblížil, že západné krajiny prisľúbili Kyjevu 48 tankov Leopard 2 vrátane jedného práporu starších tankov Leopard 2 A4, ktorých dodávku koordinuje Poľsko. Ukrajina okrem toho dostane modernejšie tanky Leopard 2 A6 – 14 od Berlína a tri od Lisabonu.



Nemecko rokuje o dodaní tankov na Ukrajinu s Holandskom, ktoré chce Kyjevu poskytnúť tiež 14 tankov Leopard 2 A6. Berlín je však proti tomuto kroku, pretože by tým bola "oslabená operačná pripravenosť" spoločnej nemecko-holandskej brigády, ktorej sú dané tanky súčasťou.



Scholz zároveň potvrdil svoj záväzok zvýšiť nemecké výdavky na obranu na súčasný cieľ NATO vo výške dvoch percent HDP. Nepovedal však, či súhlasí s výzvou šéfa nemeckého rezortu obrany ísť nad rámec stanoveného cieľa.