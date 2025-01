Scholz vyzýva na prijatie opatrení zamedzujúcich zábavnú pyrotechniku

Berlín 3. januára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v piatok naznačil možný zákaz zábavnej pyrotechniky v krajine. Podľa neho to bude potrebné predovšetkým pre zranenia a úmrtia spôsobené pyrotechnikou počas tohtoročných silvestrovských osláv. TASR píše podľa správy agentúry DPA.



"Musíme mať jasné pravidlá, aká pyrotechnika sa smie používať a prijať opatrenia proti všetkým, ktorí zákony nedodržiavajú... To je tá správna cesta," povedal Scholz počas návštevy hasičského zboru na berlínskom predmestí Kleinmachnow.



Chaos počas osláv nového roka v mnohých nemeckých mestách už niekoľko rokov vyvoláva diskusiu o obmedzení zábavnej pyrotechniky v krajine. Spôsobuje škody na majetku, zranenia, poškodzuje životné prostredie a negatívne vplýva na zvieratá.



Počas silvestrovskej noci tento rok v Nemecku pri nehodách súvisiacich so zábavnou pyrotechnikou zomrelo najmenej päť ľudí. V niektorých častiach krajiny spôsobila aj rozsiahle materiálne škody.



Berlínska ministerka vnútra Iris Sprangerová vyzvala na rozsiahle celoštátne obmedzenia pre pyrotechniku, ktoré by miestnym samosprávam umožnili obmedziť jej odpaľovanie len so špeciálnymi "pyro-povoleniami".



Nemecká polícia vedie kampaň za celonárodný zákaz používania a predaja zábavnej pyrotechniky a kritizuje politikov za "fiktívne debaty" o tejto téme každoročne po silvestrovských oslavách bez reálnych činov.