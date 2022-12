Scholz vyzýva Západ, aby zabránil ďalšej studenej vojne

Berlín 5. decembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz varoval západné krajiny pred vypuknutím novej studenej vojny, v rámci ktorej by sa svet znova rozdelil do dvoch blokov. V príspevku pre magazín Foreign Affairs, ktorý bol zverejnený v pondelok, vyzval tiež Západ na budovanie nových partnerstiev vo svete, píše agentúra Reuters.



Scholz ako hrozby pre súčasný multipolárny svet menoval konkrétne Čínu a Rusko. V tejto súvislosti zdôraznil potrebu posilnenia európskej a transatlantickej jednoty. Zároveň apeloval na vytvorenie nových partnerstiev a posilnenie už existujúcej spolupráce s krajinami po celom svete.



Západ sa podľa Scholza musí postaviť na obranu demokratických hodnôt a chrániť otvorené spoločnosti, súčasne sa však musí vyhnúť pokušeniu znova "rozdeliť svet na bloky". Tomu podľa neho môže zabrániť pragmatické budovanie nových partnerstiev bez ideologických zábran.



"Nemci sa chcú stať garantom európskej bezpečnosti, ako to od nás očakávajú naši spojenci - staviteľom mostov v rámci Európskej únie a zástancom multilaterálnych riešení globálnych problémov," napísal šéf nemeckej vlády v magazíne Foreign Affairs.