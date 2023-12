Scholz: Západ musí dať najavo Putinovi, že neprestane pomáhať Kyjevu

Berlín 11. decembra (TASR) - Západné krajiny musia vyslať jasný signál, že podpora Ukrajiny v jej boji proti ruskej agresii bude pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné, vyhlásil v pondelok nemecký kancelár Olaf Scholz. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Je dôležité, najmä v tejto situácii, aby sme spoločne dali Ukrajine... najavo, že sa môže spoľahnúť na našu pomoc," povedal Scholz na spoločnej konferencii s odchádzajúcim holandským premiérom Markom Ruttem v Berlíne.



Scholz upozornil, že šéf Kremľa Vladimir Putin sa v rámci stratégie invázie spolieha na to, že sa podpora pre Kyjev bude postupne znižovať.



"Vyslali by sme dôležitý signál, keby sme mu (Putinovi) povedali: Nepočítajte s tým. Sme pripravení robiť to, čo je potrebné, tak dlho, ako to bude potrebné," mienil kancelár.



Vojna na Ukrajine potrvá podľa Scholza pravdepodobne ešte dlho. "Preto je tiež dôležité vypracovať dlhodobý plán, aby sme boli pripravení podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné - a v potrebnom rozsahu," zdôraznil.



V štvrtok a piatok sa v Bruseli koná summit Európskej rady, na ktorom budú lídri členských štátov diskutovať aj o možnom otvorení formálnych rokovaní s Ukrajinou o vstupe do Európskej únie.



Maďarsko predtým pohrozilo, že by takéto prípadné rozhodnutie, na ktorom sa musia jednohlasne lídri EÚ zhodnúť, mohlo vetovať. Kyjev v tejto súvislosti varoval pred "devastačnými dôsledkami" v prípade, že jej nateraz nebude umožnené rokovať o pripojení sa k bloku.



Na programe summitu je tiež finančná pomoc pre Ukrajinu v rámci diskusie o dlhodobom rozpočte EÚ na obdobie rokov 2021-2027. Maďarský premiér Viktor Orbán už naznačil, že by mohol mať námietky aj voči tomuto druhu pomoci pre Kyjev.