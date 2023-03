Scholz: Západ rokuje s Kyjevom o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu

Berlín 2. marca (TASR) - Nemecko a jeho spojenci rokujú s Kyjevom o budúcich bezpečnostných zárukách, v rámci snáh smerujúcich k udržateľnému mieru na Ukrajine, uviedol vo štvrtok nemecký kancelár Olaf Scholz. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Hovoríme s Kyjevom a ďalšími partnermi o budúcich bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Takéto bezpečnostné záruky sú však spojené s predpokladom, že sa Ukrajina v tejto vojne úspešne ubráni," vyhlásil Scholz vo výročnom prejave na pôde nemeckého parlamentu.



Ako ďalej podotkol, ruský prezident Vladimir Putin v súčasnosti nie je otvorený rokovaniam o ukončení vojny, ktorá sa začala vlani koncom februára mohutným ruským vpádom na Ukrajinu.



"Je Putin vôbec pripravený... vyjednávať o spravodlivom mieri? Nič tomu v tejto chvíli nenasvedčuje," povedal spolkový kancelár.



Scholz na pôde Bundestagu zároveň vyzval Čínu, aby nezačala podporovať Rusko v jeho agresii voči Ukrajine dodávkami zbraní. Nadviazal tak na nedávne tvrdenia Spojených štátov, podľa ktorých Peking takýto krok zvažuje. Čínska komunistická vláda to popiera.



"Moje posolstvo Pekingu je jasné: využite svoj vplyv na Moskvu, aby ste vyvíjali tlak na stiahnutie ruských vojakov," uviedol Scholz vo svojom prejave. "A nedodávajte zbrane agresorovi - Rusku," dodal.



"Rusko, tak ako predtým, vsádza na vojenské víťazstvo. K takémuto víťazstvu však nedôjde - aj v dôsledku toho, že naďalej podporujeme našich partnerov na Ukrajine," citovala nemeckého kancelára, ktorý zároveň dôrazne odmietol kritiku dodávok zbraní na Ukrajinu agentúra DPA.



"Mier tiež sa nedosiahne tak, že sa tu v Berlíne bude kričať: 'Nikdy viac vojnu' a zároveň žiadať zastavenie všetkých dodávok zbraní Ukrajine," podotkol ďalej Scholz. "Uzavrieť mier totiž neznamená podriadenie sa väčšiemu susedovi. Keby sa Ukrajina prestala brániť, nebol by to žiaden mier, ale koniec Ukrajiny," uzavrel.