Scholz žiada od Moskvy okamžité znaky deeskalácie

Berlín 14. februára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz tesne pred odletom na Ukrajinu vyzval v pondelok Rusko, aby eskaláciu napätia s Ukrajinou začalo okamžite znižovať. Scholz na svojom oficiálnom účte na Twitteri varoval, že akákoľvek "ďalšia vojenská agresia" by mala pre Moskvu závažné následky.



"Od Moskvy naliehavo očakávame okamžité znaky deeskalácie. Ďalšia vojenská agresia by mala pre Rusko veľmi závažné následky. V tom sa s našimi spojencami jednoznačne zhodneme," uviedol Scholz na sociálnej sieti. "Zažívame veľmi, veľmi vážne ohrozenie mieru v Európe," dodal.



"Dnes v Kyjeve a zajtra v Moskve budem pokračovať v našich rozhovoroch týkajúcich sa veľmi vážnej situácie na ukrajinských hraniciach. V Kyjeve bude pre mňa dôležité vyjadriť Ukrajine našu pretrvávajúcu solidaritu a podporu," zdôraznil.



Ešte v nedeľu Scholz vyhlásil, že Rusko bude v prípade invázie na Ukrajinu "okamžite" čeliť sankciám zo strany západných spojencov. "V prípade vojenskej agresie proti Ukrajine, ktorá ohrozí jej územnú celistvosť a zvrchovanosť, to povedie k tvrdým sankciám, ktoré sme starostlivo pripravili a môžeme ich spolu s našimi spojencami v NATO a Európe okamžite uviesť do platnosti," povedal Scholz.



Po pondelkovom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve sa Scholz plánuje ešte večer vrátiť do Berlína. V utorok ráno odcestuje do Moskvy, kde ho prijme ruský prezident Vladimir Putin.