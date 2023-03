Scholz žiada rýchle dodávky munície pre ukrajinské sily

Berlín 16. marca (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok vyzval na čo najrýchlejšie dodávky munície ukrajinským silám na obranu pred ruskými inváznymi jednotkami. TASR informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



"Je veľmi dôležité, aby sme Ukrajine rýchlo poskytli potrebnú muníciu," povedal Scholz poslancom dolnej komory nemeckého parlamentu, Bundestagu.



Prisľúbil, že tejto záležitosti sa budú európski lídri venovať aj na budúcotýždňovom summite EÚ, kde majú byť prijaté "ďalšie opatrenia na to, aby sa dosiahlo ešte lepšie a kontinuálnejšie zásobovanie" Kyjeva muníciou.



Dodal, že Berlín je pripravený zahrnúť do súvisiacich projektov obstarávania i ďalšie členské štáty EÚ.



Scholz v Bundestagu ohlásil aj ďalšie dodávky zbraní a vybavenia pre ukrajinské sily, ku ktorým má dôjsť v spolupráci s ďalšími štátmi EÚ.



Západné krajiny, ktoré podporujú Kyjev, upozorňujú na to, že Ukrajina čelí kritickému nedostatku munície pre húfnice, keďže denne vypáli tisíce nábojov v boji proti ruským silám. Ukrajina tvrdí, že každý mesiac potrebuje 350.000 nábojov, aby mohla odrážať ruské útoky a tiež spustiť vlastnú protiofenzívu.



AFP približuje, že krajiny EÚ v súčasnosti uvažujú o konkrétnych aspektoch muničných dodávok, napríklad o tom, kto bude zodpovedný za zadávanie objednávok a či bude možné objednávať iba od európskych výrobcov.



Cieľom pondelkového stretnutia ministrov obrany a zahraničných vecí je navrhnúť plán v objeme dve miliardy eur, ktorého súčasťou majú byť aj zákazky na výrobu munície. Tento plán by sa mohol následne schváliť na dvojdňovom summite v Bruseli, ktorý sa začne budúci štvrtok.



Eurokomisár pre vnútorný trh EÚ Thierry Breton minulý týždeň vyhlásil, že je "absolútne nevyhnutné posunúť sa smerom k vojnovej ekonomike", čím by sa mal dosiahnuť významný nárast kapacít výroby zbraní a munície.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius však proti tomu namietal s argumentom, že v takomto prípade by sa všetko podriadilo produkcii zbraní a munície. "My - Európska únia a Nemecko - nie sme vo vojne," tvrdil Pistorius.