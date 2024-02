Scholz znova vylúčil dodanie riadených striel Taurus na Ukrajinu

Berlín 26. februára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok opätovne vylúčil dodanie riadených striel s plochou dráhu letu Taurus na Ukrajinu. Ako dôvod uviedol riziko zapojenia Nemecka do vojny. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Som prekvapený, že to s niektorými ľuďmi ani nepohne, že sa ani len nezamýšľajú nad tým, či to, čo robíme, môže viesť k účasti vo vojne," povedal Scholz na konferencii DPA v Berlíne.



Je tiež prekvapený, že sa táto otázka kladie znova a znova. V diskusii o strelách Taurus ho "rozčuľuje chýbajúca rovnováha" medzi týmto systémom a tým, čo Kyjev skutočne potrebuje, dodal.



"To, čo Ukrajine chýba, je munícia...," vysvetlil Scholz.



Ukrajina opakovane žiada Nemecko o strely Taurus, ktoré sú schopné zasahovať ciele až do 500 kilometrov. Podľa Kyjeva tento typ munície potrebuje na zasahovanie ruských pozícii pri súčasnej protiofenzíve.



Berlín rakety Taurus Kyjevu zatiaľ nedodal pre obavy, že by ich nimi ukrajinská armáda útočila aj na ciele na ruskom území. Scholz sa v spojitosti s touto témou už viackrát vyjadril skepticky.