Scholz zopakoval: Treba usporiadať mierovú konferenciu s účasťou Ruska

Berlín 11. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu zopakoval svoju výzvu na zintenzívnenie diplomatického úsilia na ukončenie ruskej invázie na Ukrajinu a na usporiadanie ďalšieho mierového summitu aj s účasťou Moskvy. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry DPA.



"Teraz je ten správny okamih, teraz je ten čas, keď musíme zistiť, aké možnosti máme k dispozícii... Potrebujeme ďalšiu mierovú konferenciu. A Rusko musí mať miesto pri stole. To je úloha, ktorú musíme teraz riešiť, aby sme zistili, čo je možné," povedal Scholz v príhovore k poslancom nemeckého Bundestagu.



Spolkový kancelár si uvedomuje, že niektorí nemeckí voliči sú proti poskytovaniu vojenskej podpory Ukrajine a podporili strany, ktoré sú proti takejto pomoci. Zdôraznil však, že je správne "podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné".



Zároveň "urobíme všetko pre to, aby sa vždy preskúmali možnosti mieru - spravodlivého mieru, ktorý nie je diktátom, nie kapituláciou, ktorý rešpektuje integritu a suverenitu Ukrajiny ako napadnutej krajiny", dodal Scholz.



Nemecký kancelár navrhol usporiadanie ďalšej mierovej konferencie o Ukrajine s účasťou Moskvy v nedávnom rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ZDF. Toto vyjadrenie kritizovali opoziční kresťanskí demokrati (CDU), podľa ktorých Scholz vyvíja na Kyjev nátlak, aby rokoval.