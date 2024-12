Scholz zopakoval úmysel opäť hovoriť s Putinom

Berlín 27. decembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz by chcel opäť hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedla v piatok ruská agentúra TASS s odvolaním sa na rozhovor Scholza pre nemecký spravodajský portál t-online, píše TASR.



Scholz už minulý piatok avizoval, že sa chystá s Putinom znovu hovoriť. Prvýkrát po takmer dvoch rokoch spolu telefonovali v polovici novembra. Kancelár si vtedy za to vyslúžil kritiku aj zo strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorého tým Scholz otvoril "Pandorinu skrinku" a narušil úsilie o medzinárodnú izoláciu Putina.



"Chcel by som. Len nemôžete byť naivný alebo si robiť ilúzie," odpovedal Scholz v rozhovore na otázku, či bude so šéfom Kremľa opäť telefonovať.



Takisto zdôraznil, že neplánuje poslať nemeckých vojakov do vojny na Ukrajine.



"Rusko vedie brutálnu a nemilosrdnú agresívnu vojnu proti Ukrajine, ktorá si vyžiadala státisíce mŕtvych a zranených. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby Ukrajina nezostala sama a bola naďalej suverénnym štátom," zdôraznil Scholz.



Nemecký portál sa ho pýtal aj na to, či mal počas hovoru s Putinom pocit, že by bol ochotný súhlasiť aj s niečím iným ako s mierom, ktorý nadiktuje Rusko. Telefonát tomu podľa Scholza nenasvedčoval. Putinovi však podľa svojich slov povedal, že vojna sa musí skončiť.



Scholz je podľa vlastných slov presvedčený, že Putin na Ukrajine "zlyhal na celej čiare".



"Chcel si podrobiť celú Ukrajinu a nastoliť bábkový režim, chcel zabrániť jej ďalšiemu zbližovaniu s EÚ a oslabiť celé NATO," vyhlásil a pripomenul, že Severoatlantická aliancia sa od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu rozšírila o dva štáty - Fínsko a Švédsko.