Scholz zopakoval, že NATO je pripravené brániť svoje územie

Berlín 2. júna (TASR) - Cieľom posilnenia východného krídla Severoatlantickej aliancie (NATO) je ukázať Rusku, že Aliancia bude v prípade potreby pripravená brániť každý centimeter svojho územia. Uviedol to v nedeľu nemecký kancelár Olaf Scholz, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Nemecko dlhodobo zohráva vedúcu úlohu v prítomnosti NATO v pobaltských krajinách pri hraniciach s Ruskom, povedal Scholz v prejave na Východonemeckom ekonomickom fóre, na ktorom sa zúčastnila aj litovská premiérka Ingrida Šimonyt.



"A keďže hrozba zo strany Ruska bude pretrvávať, spolu s ďalšími spojencami sme sa minulý rok rozhodli rozmiestniť na Pobaltí ďalšie jednotky a v budúcnosti tam natrvalo umiestniť celú brigádu," uviedol nemecký kancelár.



"Tento obrat v bezpečnostnej politike je však potrebný, aby sme Rusku ukázali, že sme pripravení brániť každý štvorcový centimeter územia NATO pred útokmi," dodal. Podľa jeho slov bude diplomacia úspešná len z pozície sily.



Scholz tvrdí, že je absolútne nevyhnutné, aby sa pobaltské krajiny mohli v prípade ruského útoku plne spoľahnúť na pomoc od svojich spojencov z NATO. "A to je odkaz pre nás. Ale je to aj odkaz pre Rusko. Pretože dôveryhodnosť tohto prísľubu je samozrejme aj súčasťou ruských výpočtov," povedal.



Ruský prezident Vladimir Putin začiatkom tohto týždňa varoval krajiny NATO, aby nedovolili Ukrajine útočiť ich zbraňami na ciele v Rusku, pripomína agentúra Reuters. Šéf Bieleho domu Joe Biden to Kyjevu povolil, potvrdil v piatok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v piatok varovania z Kremľa odmietol s tým, že Aliancia ich už počula mnohokrát. Sebaobrana podľa jeho slov nie je eskaláciou konfliktu.