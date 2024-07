Scholza znepokojuje možné víťazstvo krajnej pravice vo Francúzsku

Berlín 4. júla (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyjadril v stredu znepokojenie v súvislosti s vyhliadkami na víťazstvo krajnej pravice v druhom kole predčasných volieb vo Francúzsku, ktoré sa bude konať cez víkend. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Pravicové a protiimigračné Národné združenie (RN) Marine Le Penovej dominovalo v prvom kole hlasovania, a nedeľňajšie druhé kolo by mu mohlo umožniť prvýkrát prevziať kontrolu vo francúzskej vláde.



Predčasné voľby zvolal úradujúci francúzsky prezident Emmanuel Macron po svojej porážke krajnou pravicou v eurovoľbách.



"Sú to ďalšie voľby, ktorých výsledok môže vzbudzovať znepokojenie," povedal spolkový kancelár Scholz na schôdzke svojich stredoľavicových sociálnych demokratov (SPD) v Berlíne.



"Boli sme toho svedkami v mnohých ďalších európskych krajinách, ako napríklad v Holandsku, kde vláda stratila nervy a zvolala nové voľby," podotkol a dodal, že sa to "neskončilo dobre". Uviedol to v súvislosti s drvivým víťazstvom, ktoré v holandských voľbách v roku 2023 zaznamenal tamojší krajne pravicový líder Geert Wilders, pripomína AFP.



Scholz zároveň prisľúbil, že bude stáť "pri všetkých demokratoch vo Francúzsku", ktorí bojujú proti vzniku vlády vedenej RN. "Urobme všetko pre to, aby sme spoločne mohli chrániť našu skvelú a nádhernú Európu, a nedopusťme, aby v nej prevládli populisti krajnej pravice," dodal.