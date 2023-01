Scholz:Francúzsko a Nemecko budú podporovať Ukrajinu,kým to bude treba

Paríž 22. januára (TASR) - Francúzsko a Nemecko budú podporovať Ukrajinu v jej boji proti Rusku "tak dlho, ako to bude potrebné", vyhlásil v nedeľu nemecký kancelár Olaf Scholz počas návštevy Francúzska. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Naďalej budeme poskytovať Ukrajine všetku podporu, ktorú potrebuje, tak dlho, ako to bude nevyhnutné. Spolu, ako Európania, aby sme bránili náš európsky mierový projekt," povedal Scholz v prejave, ktorým si na parížskej univerzite Sorbonne pripomenul 60 rokov od začiatku francúzsko-nemeckej povojnovej spolupráce podpísaním tzv. Elyzejskej zmluvy. Na prejave sa zúčastnil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Francúzsko-nemecká spolupráca je podľa Scholza kľúčová vzhľadom na budúcnosť Európy.



"Budúcnosť, rovnako ako minulosť, spočíva na spolupráci medzi oboma našimi krajinami ako hybná sila pre zjednotenú Európu," zdôraznil nemecký kancelár.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron zároveň v nedeľu vyhlásil, že Francúzsko a Nemecko by mali byť "priekopníkmi" v rozvojovej Európe. Odvolal sa pritom tiež na potrebu "vybudovať nový energetický model", povzbudiť "inovácie a technológie zajtrajška" a uistiť, že Európska únia (EÚ) je "geopolitickou mocnosťou sama o sebe" v oblasti obrany i diplomacie, cituje AFP.



"Ďakujem, pán prezident, ďakujem z celého srdca," poďakoval Scholz Macronovi za priateľstvo preukázané Nemecku zo strany Francúzska.



Scholz podľa agentúry DPA predniesol prejav vo francúzštine a obrátil sa aj na verejnosť. "Ďakujeme vám, naši francúzski bratia a sestry, za vaše priateľstvo," povedal.