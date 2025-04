Scholzov kabinet sa zišiel na svojom poslednom zasadnutí

Berlín 30. apríla (TASR) — Len približne 15 až 20 minút trvalo v stredu zrejme posledné zasadnutie nemeckej vlády úradujúceho sociálnodemokratického kancelára Olafa Scholza, ktorého má na budúci týždeň nahradiť kresťanský demokrat Friedrich Merz. Jediným bodom programu v poradí 131. riadneho rokovania menšinovej vlády bolo avizované schválenie zvýšenia dôchodkov o 3,74 percenta od 1. júla, informuje TASR s odvolaním sa agentúru DPA.



Po rozpade tzv. semaforovej koalície vlani v novembri sa na rokovaniach kabinetu zúčastňovali už len ministri za sociálnych demokratov (SPD) a Zelených a nestranícky minister dopravy Volker Wissing. Na budúci utorok zvolí dolná komora parlamentu - Bundestag – Merza, predsedu Kresťanskodemokratickej únie (CDU), za nového spolkového kancelára.



Podľa reportéra agentúry DPA pôsobil Scholz na poslednom zasadnutí svojho kabinetu, na ktorom chýbal jedine pre chorobu ospravedlnený vicekancelár Robert Habeck, veselým a uvoľneným dojmom. Veľké lúčenie sa nekonalo, pretože vláda sa už 25. marca, keď sa konalo ustanovujúce zasadanie novozvoleného Bundestagu, zišla na rozlúčkovej večeri.



Scholz mal v stredu večer na programe ešte jeden rozlúčkový termín: spolu s manželkou odcestoval do Paríža na večeru s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a jeho manželkou.



Scholz v spolkových voľbách získal vo svojom volebnom obvode v Postupime mandát poslanca do Bundestagu, ktorého sa podľa vlastných vyjadrení nechystá vzdať.



V Merzovom kabinete zostane najmenej jeden minister zo Scholzovej vlády, a to šéf rezortu obrany Boris Pistorius, ktorý je už niekoľko mesiacov považovaný za najobľúbenejšieho nemeckého politika. Šance zostať vo vláde majú aj ministerka pre rozvoj Svenja Schulzeová, ministerka výstavby Klara Geywitzová a ministerka vnútra Nancy Faeserová. Schulzeovej šance sú pritom najväčšie, konštatuje DPA.