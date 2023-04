Scholzova manželka v Brandenbursku odstupuje z ministerského postu

Berlín 17. apríla (TASR) - Manželka nemeckého kancelára Olafa Scholza Britta Ernstová odstupuje z funkcie ministerky školstva v spolkovej krajine Brandenbursko, kde obaja žijú. Oznámila to v pondelok brandenburská vláda, informuje TASR na základe správy tlačovej agentúry AP.



Regionálna vláda príčinu odstúpenia neuviedla. Ešte v priebehu pondelka bude mať krajinský premiér Dietmar Woidke spoločnú tlačovú konferenciu s Ernstovej nástupcom Steffenom Freibergom. Freiberg bol doteraz jej námestníkom.



Woidke poďakoval Ernstovej za jej prácu a povedal, že viedla svoje ministerstvo "s víziou a pevnou rukou v ťažkých časoch" vrátane covidovej pandémie. V Nemecku je vzdelávanie takmer úplne v kompetencii 16 krajinských vlád.



Brandenbursko sa nachádza na východe Nemecka a obklopuje hlavné mesto Berlín. Ernstová (62) tu bola ministerkou školstva od roku 2017. Rovnako ako Scholz, aj ona je členkou stredoľavicovej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD).



V rokoch 1997 až 2011 bola poslankyňou krajinského parlamentu v rodnom Hamburgu, kde Scholz neskôr pôsobil ako starosta. Od roku 2014 bola ministerkou školstva v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, a to až do roku 2017, keď tamojšia stredoľavicová vláda prišla o moc.