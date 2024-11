Scholzovi rivali: Telefonát priniesol Putinovi propagandistickú výhru

Berlín 16. novembra (TASR) - Politickí rivali nemeckého lídra Olafa Scholza v sobotu vyhlásili, že jeho piatkový telefonát s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o vojne na Ukrajine priniesol šéfovi Kremľa "propagandistické víťazstvo". TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Scholz a Putin sa rozprávali prvýkrát po takmer dvoch rokoch. Kancelár podľa svojho úradu odsúdil tento konflikt a vyzval na mierové rokovania a stiahnutie ruských vojsk z územia Ukrajiny.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne obvinil Scholza, že hrá do karát Putinovi, ktorému sa západní lídri vyhýbajú, a povedal, že táto výzva otvorila "Pandorinu skrinku".



V Nemecku, kde Scholza vo februári čakajú spolkové voľby po tom, ako sa minulý týždeň rozpadla jeho koalícia troch strán, opozičná konzervatívna Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) vyjadrila na adresu kancelára zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) podobnú kritiku.



Putin "pochopí skutočnosť, že mu Scholz zatelefonoval, skôr ako prejav slabosti než sily", povedal hovorca CDU pre zahraničnú politiku Jürgen Hardt pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk (DLF).



Scholza obvinil, že z nemeckých vnútropolitických dôvodov pomohol Putinovi k "propagandistickému víťazstvu", a poukázal na to, že zjavne "nepredložil žiadny konkrétny nový návrh a dokonca ani nevydal ultimátum".



Nemecko je po Spojených štátoch druhým najväčším dodávateľom zbraní na Ukrajinu, ale zdržalo sa posielania zbraní s dlhým dosahom, ktoré by mohli zasiahnuť ciele nachádzajúce sa hlboko v ruskom vnútrozemí, aby sa zabránilo ďalšej eskalácii konfliktu.



Politik z CDU Johann Wadephul v komentári pre AFP tiež uviedol, že v čase, keď sa blížia voľby, "sa Scholz stará viac o vzťahy s verejnosťou ako o ochranu Ukrajiny".



Generálny tajomník SPD Matthias Miersch obhajoval telefonický rozhovor kancelára s Putinom tým, že je dôležité usilovať sa o diplomatický pokrok vo vojne na Ukrajine.



Miersch dodal, že Scholz úzko spolupracuje so západnými spojencami a vždy dával jasne najavo, že "s diktátom Moskvy nemôže byť uzavretý mier".



Týždenník Der Spiegel citoval nemenovaných nemeckých predstaviteľov, ktorí vysvetlili, že Scholzovým zámerom bolo konfrontovať Putina s vojnovou realitou a s tým, ako kriticky je Rusko vnímané na medzinárodnej scéne.



Scholz predtým tiež prisľúbil, že bude podporovať Ukrajinu "tak dlho, ako to bude potrebné", a snažil sa objasniť, že Európa sa musí popri Spojených štátoch zapojiť do prípadných mierových rokovaní.