Scholzovu návštevu v JAR zatienili rozdiely v názoroch na Ukrajinu

Pretória 24. mája (TASR) - Návšteva nemeckého kancelára Olafa Scholza v Juhoafrickej republike v utorok ešte viac zdôraznila rozdiely v názoroch na vojnu na Ukrajine medzi ním a juhoafrickým prezidentom Cyrilom Ramaphosom.



Kým Scholz odsúdil ruskú inváziu a zdôraznil nutnosť medzinárodných sankcií, Ramaphosa samotnú vojnu nekritizoval, ale poukázal na negatívne dôsledky sankcií. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Aj tie krajiny, ktoré sú nezúčastnenými divákmi alebo sa nezapájajú do konfliktu, budú trpieť sankciami, ktoré boli proti Rusku zavedené," povedal Ramaphosa.



Juhoafrická republika (JAR) patrí k 17 africkým štátom, ktoré sa v marci pri hlasovaní o rezolúcii OSN odsudzujúcej inváziu zdržali. Celkovo sa zdržalo 35 štátov a päť hlasovalo proti rezolúcii.



Ramaphosa na spoločnej tlačovej konferencii povedal, že Scholz prejavil pre tieto krajiny pochopenie, ale nemecký kancelár odporoval, že je "neprijateľné", že krajiny hlasovali proti tejto rezolúcii OSN. Priamo sa však k štátom, ktoré sa zdržali, nevyjadril.



"Cieľom Ruska je dobyť ukrajinské územie, ktoré Rusku nepatrí. To by malo byť jasné každému, kto sleduje situáciu," povedal Scholz.



Ramaphosa trval na tom, že dialóg je jediná cesta, ako vyriešiť tento konflikt. Režim apartheidu v Juhoafrickej republike sa nakoniec tiež skončil prostredníctvom vyjednávaní, dodal prezident JAR.