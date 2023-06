Scholz: Spojenci z NATO sú pripravení brániť každý centimeter územia

Berlín 16. júna (TASR) — Rozsiahle letecké manévre NATO prebiehajúce na severe Nemecka sú prejavom jednoty členov Severoatlantickej aliancie a ich odhodlania brániť "každý centimeter" svojho územia. Podľa agentúry DPA to uviedol nemecký kancelár Olaf Scholz počas piatkovej návštevy jednej zo základní, kde sa konajú manévre Air Defender 2023.



"Sme pripravení brániť každý centimeter nášho územia," vyhlásil Scholz na základni nemeckého letectva Schleswig nachádzajúcej sa približne 45 kilometrov od dánskych hraníc.



Prebiehajúce cvičenie podľa neho vysiela "silné posolstvo" o úzkej spolupráci spojencov z NATO v čase pokračujúcej vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine. Cieľom manévrov je podľa neho aj identifikovať oblasti, kde je potrebné vzájomnú súčinnosť ešte zlepšiť.



Kancelár počas piatkovej návštevy základne vošiel do kokpitu stíhačky nemeckej armády typu Eurofighter, kde mu urobil krátku inštruktáž jeden z pilotov. Počas pobytu na základni ho sprevádzal veliteľ nemeckého letectva generálporučík Ingo Gerhartz.



Dvanásťdňové cvičenie Air Defender 2023 sa plánovalo päť rokov a ide o najväčšie manévre tohto druhu v dejinách NATO. Podľa nemeckej armády sa na ňom zúčastňuje okolo 250 lietadiel a približne 10.000 vojakov z 25 krajín.



Účastníci manévrov nacvičujú reakciu na fiktívny útok aliancie východných štátov na severomenecký prístav Rostock na pobreží Baltského mora. Hlavným logistickým uzlom je základňa Wunstorf v Dolnom Sasku. Cvičenie sa začalo 12. júna a potrvá do 23. júna.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius vo štvrtok oznámil, že manévre zatiaľ prebiehajú bez problémov a prakticky nenarušili civilnú leteckú dopravu. Niektorí experti sa totiž obávali, že by prelety takého veľkého počtu vojenských lietadiel mohli spôsobiť výrazné meškania civilných letov.