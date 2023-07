Scholz:Vstup Švédska do NATO a vstup Turecka do EÚ sú nesúvisiace veci

Berlín 10. júla (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok odmietol požiadavku tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý pre schválenie vstupu Švédska do NATO po novom požaduje "otvoriť cestu" Turecku k vstupu do EÚ. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa Scholza tieto dve záležitosti spolu nesúvisia, pričom Švédsko podľa neho splnilo všetky turecké požiadavky na schválenie vstupu do NATO.



"Dúfam, že sa nám čoskoro podarí dosiahnuť, aby sa Švédsko stalo členom NATO," uviedol nemecký kancelár.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v pondelok vyhlásil, že v otázke vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie je stále možné prijať pozitívne rozhodnutie ešte pred summitom NATO, ktorý sa začína už v utorok.