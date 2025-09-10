< sekcia Zahraničie
Schoof: Holandské stíhačky pomohli Poľsku pri zostreľovaní dronov
Drony narušili poľské nebo podľa Varšavy najmenej 19-krát - prvý raz v utorok o približne 23.30 h SELČ, posledné narušenie bolo zaznamenané v stredu o 06.30 h SELČ.
Autor TASR
Haag 10. septembra (TASR) — Holandské vzdušné sily pomohli Poľsku pri zostreľovaní ruských dronov, ktoré pri nočnom útoku na Ukrajinu narušili jeho vzdušný priestor, oznámil v stredu holandský premiér Dick Schoof. Tento incident je podľa neho ďalším dôkazom toho, že ruská „agresívna vojna“ predstavuje hrozbu pre bezpečnosť Európy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prvýkrát v tejto vojne neprišli z Ukrajiny v dôsledku chýb alebo menších ruských provokácií. Po prvýkrát prišla značná časť dronov priamo z Bieloruska,“ povedal poľský premiér Donald Tusk.
„Je dobré, že holandské stíhačky F35 mohli poskytnúť podporu. Holandsko stojí bok po boku s našim spojencom z NATO, Poľskom,“ napísal na sieti X Schoof, ktorý vyjadril Tuskovi podporu a hovoril aj s generálnym tajomník NATO Markom Ruttem.
Holandské ministerstvo obrany začiatkom tohto roka oznámilo, že od 1. septembra na tri mesiace vysiela do Poľska stíhačky F-35, ktoré budú pomáhať chrániť východné krídlo Aliancie.
Okrem Holanďanov sa do nočnej operácie vyvolanej narušením vzdušného priestoru Poľska dronmi zapojili aj talianske lietadlá včasnej výstrahy (AWACS) a tankovacie lietadlo, uviedli pre agentúru Reuters nemenované zdroje.
Ruské bezpilotné lietadlá a rakety podľa agentúry AFP od začiatku vojny na Ukrajine viackrát narušili vzdušný priestor krajín NATO, konkrétne Litvy, Lotyšska, Rumunska a Poľska. Posledne menovaná krajina má na svojom území viac ako milión ukrajinských utečencov a je kľúčová pre tranzit západnej humanitárnej a vojenskej pomoci pre Kyjev.
