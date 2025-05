Schoof: Šéf NATO chce, aby krajiny zvýšili výdavky na 5 % do roku 2032

Haag 9. mája (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte chce, aby sa členské krajiny NATO na júnovom summite dohodli na zvýšení obranných výdavkov na úroveň päť percent svojho HDP do roku 2032. Informoval o tom v piatok holandský premiér Dick Schoof, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Schoof spresnil, že Rutte v liste adresovanom všetkým 32 členským krajinám navrhuje, aby v priebehu nasledujúcich siedmich rokov dosiahli výdavky 3,5 percenta HDP na „ťažké (priame) vojenské výdavky“ a ďalších 1,5 percenta HDP na výdavky súvisiace s obranou a bezpečnosťou, napríklad na kybernetickú bezpečnosť, infraštruktúru a iné oblasti.



Kritéria toho, čo by mohlo byť zahrnuté do 1,5 percenta voľne súvisiacich výdavkov na obranu sa podľa zdrojov agentúry budú ešte definovať.



Návrh prichádza v čase, keď americký prezident Donald Trump zintenzívňuje tlak na spojencov z Aliancie, aby výrazne zvýšili svoje obranné rozpočty. Samotná hranica piatich percent, ktorú šéf Bieleho domu požaduje, však presahuje aj súčasné výdavky Spojených štátov.



Rutte v piatok odmietol potvrdiť konkrétne čísla, ktoré sú predmetom debát. Potvrdil však, že v NATO prebiehajú „interné diskusie“ o ambicióznejšom nastavení obranných výdavkov. Summit NATO bude v júni hostiť holandské mesto Haag.



Diplomati z Aliancie, ktorí si želali zostať v anonymite, uviedli, že návrh rozoslaný minulý týždeň počíta s každoročným zvyšovaním priamych vojenských výdavkov o 0,2 percenta HDP až do roku 2032. Doplnili, že diskusie o novom cieli sú v počiatočnej fáze a zatiaľ neexistujú jasné náznaky, že by sa na týchto číslach dosiahol konsenzus.



Očakáva sa, že ministri zahraničných vecí krajín NATO sa touto otázkou budú zaoberať na budúci týždeň na neformálnom stretnutí v tureckej Antalyi.



Európske krajiny zvýšili svoje výdavky na obranu po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Rutte však tvrdí, že musia ísť podstatne ďalej, aby odradili Moskvu. V minulom roku 22 z 32 členov NATO dosiahlo súčasnú hranicu dvoch percent výdavkov na svoju armádu.



Viaceré krajiny, ako napríklad Taliansko, Španielsko, Kanada a Belgicko, ktoré stále zaostávajú za touto úrovňou, sa zaviazali dosiahnuť aktuálne dohodnutú hranicu v roku 2025. Spojené štáty minulý rok vynaložili na obranu 3,19 percenta svojho HDP, čím zaostali za krajinami východného krídla - Poľskom, Estónskom a Litvou.