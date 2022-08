Schröder: Dohoda o obilí z Ukrajiny by mohla otvoriť cestu k prímeriu

Berlín 3. augusta (TASR) - Dohoda o obnovení vývozu ukrajinského obilia by mohla otvoriť cestu k následnému dosiahnutiu prímeria. Povedal to Gerhard Schröder, bývalý nemecký kancelár a priateľ ruského prezidenta Vladimira Putina, informujú v utorok denník The Guardian a agentúra Reuters.



"Dobrou správou je, že Kremeľ chce vyrokované riešenie," povedal Schröder pre týždenník Stern a televízne stanice RTL a ntv, pričom podotkol, že sa minulý týždeň v Moskve stretol s Putinom. "Prvým úspechom je dohoda o obilninách, ktorú možno pomaly rozšíriť na prímerie," dodal.



Ukrajina a Rusko 22. júla separátne podpísali s Tureckom a OSN prelomovú dohodu, ktorá umožňuje vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov. Prvá loď s nákladom ukrajinského obilia zakotvila v utorok neskoro večer pri tureckom pobreží a v stredu ju čaká kontrola v koordinačnom centre v Istanbule.



Schröder ďalej povedal, že riešenia kľúčových problematických otázok, ako napríklad Krymu, ešte nejaký čas potrvajú. "Možno nie viac než 99 rokov, ako v prípade Hongkongu, ale do ďalšej generácie," uviedol. Nemecký exkancelár tiež dodal, že alternatívou členstva v NATO by pre Ukrajinu mohla byť tzv. ozbrojená neutralita, akú má napríklad Rakúsko.



Za ešte komplikovanejšiu označil budúcnosť regiónu Donbas na východe Ukrajiny, kde momentálne prebiehajú intenzívne boje. "Bude sa musieť nájsť nejaké riešenie založené na švajčiarskom kantonálnom modeli," povedal Schröder s tým, že sa uvidí, či sa Putin po dosiahnutí prímeria vráti ku "kontaktnej línii" spred vojny.



Schröder bol nemeckým kancelárom v rokoch 1998 - 2005. Vojnu na Ukrajine síce kritizoval, no odmietol odsúdiť priamo Putina, ktorého dosiaľ nazýva svojim blízkym priateľom.



Rozpočtový výbor nemeckého parlamentu v máji rozhodol, že Schrödera - pre blízke väzby na Putina a na ruské energetické spoločnosti - zbaví niekoľkých oficiálnych výhod, ktoré užíval ako bývalý spolkový kancelár, vrátane kancelárie v Bundestagu.