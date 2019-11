Schröder ocenil roku Čechov pred pádom Berlínskeho múru

Berlín 9. novembra (TASR) - Bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder v piatok po stretnutí s prezidentom ČR Milošom Zemanom v Berlíne ocenil rolu Čechov v čase pred pádom Berlínskeho múru. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.



Nemecko je Čechom vďačné za rolu, ktorú zohrali pri páde Berlínskeho múru v roku 1989, povedal Schröder. Dodal, že "to, čo sa vtedy odohralo na západonemeckej ambasáde v Prahe, kde sa po tisícoch zhromažďovali východní Nemci túžiaci vycestovať na Západ, bolo jedinečné a prispelo k sceľovaniu Nemecka."



Schröder pripomenul aj známy príhovor vtedajšieho západonemeckého ministra zahraničných vecí Hansa-Dietricha Genschera z balkóna západonemeckého veľvyslanectva v Prahe a na to, čo sa dialo potom.



Šlo o prejav, ktorý Genscher predniesol večer 30. septembra 1989 a v ktorom asi 4000 zhromaždeným východným Nemcom oznámil, že budú môcť vycestovať na Západ. Časť jeho slov pritom úplne zanikla v jasote nadšeného davu.



Zeman a Schröder v piatok v Berlíne absolvovali asi hodinové stretnutie, na ktorom podľa nemeckého exkancelára diskutovali o medzinárodných otázkach a aktuálnej nemeckej politike.



Zemanov hovorca Jiří Ovčáček na sociálnej sieti Twitter napísal, že sa hovorilo napríklad o postojoch Spojených štátov, Francúzska, Ruska a Číny či o situácii na Blízkom východe.



Po schôdzke so Schröderom sa Zeman zišiel aj s bývalým eurokomisárom pre rozšírenie EÚ Günterom Verheugenom.