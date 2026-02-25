< sekcia Zahraničie
Schumer označil prejav Trumpa o stave Únie za odtrhnutý od reality
Prezident sa podľa neho v tomto rekordne dlhom prejave nezaoberal problémami bežných Američanov.
Autor TASR
Washington 25. februára (TASR) - Demokratický senátor Chuck Schumer tvrdí, že utorkový prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa o stave Únie bol „bludný“. Prezident sa podľa neho v tomto rekordne dlhom prejave nezaoberal problémami bežných Američanov. Viacerí demokrati počas prejavu vyjadrili svoj nesúhlas transparentmi či pokrikmi, jedného z nich vylúčili z miestnosti za transparent, ktorým kritizoval nedávne Trumpove video o exprezidentovi Barackovi Obamovi a jeho manželke. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Američania ešte nikdy nevideli prejav o stave Únie tak odtrhnutý od reality. Prezidentova rétorika a realita krajiny sú od seba na míle vzdialené,“ povedal senátor. „Donald Trump vykreslil iluzórny obraz Ameriky, ktorý by pracujúci Američan sotva spoznal,“ dodal Schumer.
Trump sa vo svojom prejave o stave Únie zaoberal viacerými témami, od ekonomiky až po Irán, konštatuje AFP. Tento prejav na spoločnom zasadnutí oboch komôr Kongresu trval hodinu a 47 minút. Išlo o najdlhší prejav o stave Únie v histórii USA. Trump tak prekonal rekord bývalého prezidenta Billa Clintona, ktorý v roku 2000 predniesol 80 minútový prejav.
Desiatky demokratov sa na tomto podujatí vôbec nezúčastnili a tí, ktorí prišli zväčša zostali sedieť, okrem zriedkavých výnimiek. Kongres podľa AFP zohráva kľúčovú úlohu počas prejavu o stave Únie, keď tlieska alebo vstáva na znak súhlasu s prezidentom, alebo zostáva sedieť, aby vyjadril svoju nespokojnosť.
Niekoľko demokratov malo biele oblečenie, aby tak vzdali hold hnutiu sufražetiek oslavujúcemu právo žien voliť, alebo mali pripnuté odznaky požadujúce zodpovednosť osôb uvedených v spisoch a sexuálnom delikventovi Jeffreym Epsteinovi.
Demokratického člena Snemovne reprezentantov USA Al Greena vylúčili z miestnosti pre jeho transparent s nápisom: „Černosi nie sú opice!“. Išlo o reakciu na konšpiračné video, ktoré Trump nedávno zverejnil - a následne po rozsiahlej kritike odstránil - na svojej sieti Truth Social, v ktorom boli exprezident USA Barack Obama a jeho manželka Michelle zobrazení ako opice.
„Videl to, pochopil to,“ povedal Green novinárom o jeho odkaze na transparente pre Trumpa, informuje stanica NBC News.
Greena vyviedli z miestnosti aj minulý rok počas Trumpovho príhovoru v Kongrese po tom, čo na prezidenta opakovane pokrikoval, stál a triasol smerom k Trumpovi svojou palicou, ktorou si pomáha pri chôdzi.
Magazín TIME uviedol, že demokratky Rashida Tlaibová a Ilhan Omarová počas prejavu prezidenta opakovane vstali zo svojich kresiel a kričali: „Zabili ste Američanov“. Neskôr na Trumpa kričali, aby zverejnil všetky spisy súvisiace s Epsteinom.
Demokratka Norma Torresová na protest v tichosti držala transparent s menami a fotografiami Renee Goodovej a Alexa Prettiho, ktorých v januári smrteľne postrelili federálni agenti v Minneapolise.
Trump v jednom momente ukázal na stranu miestnosti, kde sedeli demokrati a povedal: „Títo ľudia sú blázni“. Republikáni na toto tvrdenie reagovali potleskom, zatiaľ čo demokrati len sedeli.
