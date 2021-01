Schumer vyzval Trumpovu vládu, aby prezidenta odvolala z funkcie

Washington 7. januára (TASR) - Líder demokratickej menšiny v americkom Senáte Chuck Schumer vyzval vo štvrtok vládu dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa, aby šéfa Bieleho domu odvolala z funkcie.



Schumer vo vyhlásení uviedol, že útok na Kapitol "bol vzburou proti USA vyvolanou prezidentom... Tento prezident by nemal byť v úrade ani o deň dlhšie".



Podľa Schumera by sa viceprezident Mike Pence a kabinet mali odvolať na 25. dodatok ústavy a okamžite odvolať Trumpa z funkcie. "Ak to viceprezident a kabinet odmietnu, Kongres by sa mal znovu zísť, aby prezidenta odvolal," dodal Schumer.



Jeho výzva zaznela deň po tom, čo rozhnevaní a ozbrojení protestujúci vtrhli do budovy Kapitolu, sídla amerického Kongresu vo Washingtone, a donútili zákonodarcov zastaviť prebiehajúce hlasovanie o potvrdení víťazstva Bidena v prezidentských voľbách. Zákonodarcovia museli dokonca ujsť z dolnej aj hornej komory Kongresu. Pri nepokojoch zahynuli štyria ľudia vrátane protestujúcej ženy, ktorú zastrelila polícia. Hlasovanie v Kongrese po vytlačení protestujúcich z Kapitolu nakoniec pokračovalo a Bidena potvrdili ako víťaza volieb.



Konanie vo veci uplatnenia 25. dodatku ústavy sa začína vtedy, keď sa väčšina členov prezidentovho kabinetu zhodne na tom, že už ďalej nie je schopný vykonávať svoju funkciu. Túto skutočnosť musia verejne vyhlásiť a predložiť na schválenie Kongresu. Ten musí následne takýto krok odobriť dvojtretinovou väčšinou hlasov. V prípade Trumpa majú byť dôvodom na využitie 25. dodatku jeho údajné psychické problémy.