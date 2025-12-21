< sekcia Zahraničie
J. Schuster: V Nemecku sa objavuje trend zvykania si na antisemitizmus
Schuster poznamenal, že údaje ukazujú, že antisemitizmus v Nemecku sa stabilizuje „na vysokej, príliš vysokej úrovni“.
Autor TASR
Berlín 21. decembra (TASR) - V Nemecku existuje nebezpečná miera zvykania si na súčasnú veľmi vysokú úroveň antisemitizmu, povedal predseda Ústrednej rady Židov sídliacej v Berlíne v rozhovore pre agentúru DPA, ktorý bol zverejnený v nedeľu, píše TASR.
„Ide o neprijateľné podmienky,“ povedal Josef Schuster v rozhovore po teroristickom útoku v Austrálii spred týždňa, pri ktorom dvaja muži zastrelili 15 ľudí, z ktorých väčšina bola židovského pôvodu.
Hoci je situácia v Pásme Gazy po predbežnom prímerí z októbra relatívne pokojná, miera antisemitizmu sa neznížila. Naopak, „antisemitizmus v Nemecku prudko vzrástol“ od 7. októbra 2023, keď palestínske militantné hnutie Hamas podniklo útok na Izrael, pri ktorom zahynulo približne 1200 ľudí a ďalších 250 bolo odvlečených do Pásma Gazy. Izrael následne podnikol masívny útok na palestínske územie, ktorý si vyžiadal približne 70.000 obetí.
Schuster poznamenal, že údaje ukazujú, že antisemitizmus v Nemecku sa stabilizuje „na vysokej, príliš vysokej úrovni“.
„Ešte horšie je, že mám pocit, že naša spoločnosť zažíva efekt zvykania si a normalizácie antisemitizmu. To sa nesmie stať,“ varoval.
Schuster zdôraznil, že dialóg je nevyhnutný pre koexistenciu Židov a Palestínčanov, pričom upozornil, že na jeho uskutočnenie musia byť splnené základné podmienky.
„Právo Izraela na existenciu nie je pre mňa predmetom diskusie, (a preto) nemôžem viesť dialóg s ľuďmi, ktorí podmieňujú účasť Židov na spoločenskom živote démonizáciou izraelského štátu,“ uzavrel.
