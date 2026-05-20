< sekcia Zahraničie
Schválili návrh na obmedzenie Trumpových právomocí vo vojne s Iránom
Demokrati už od začiatku vojny na Blízkom východe (28. februára) opakovane presadzovali hlasovanie o uzneseniach týkajúcich sa vojenských právomocí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 20. mája (TASR) - Americký Senát v utorok schválil symbolické, no politicky významné uznesenie, ktoré môže obmedziť právomoci prezidenta Donalda Trumpa v otázke vedenia vojny s Iránom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Demokrati už od začiatku vojny na Blízkom východe (28. februára) opakovane presadzovali hlasovanie o uzneseniach týkajúcich sa vojenských právomocí, na základe ktorých by prezident musel buď získať súhlas Kongresu s vojnou, alebo stiahnuť vojská. Republikáni mali doposiaľ dostatok hlasov na to, aby návrh zamietali. To sa však zmenilo, pričom posledné hlasovanie s výsledkom 50 za a 47 proti umožnilo uzneseniu postúpiť na ďalšie schvaľovanie. Zároveň to znamená, že návrh podporili aj niektorí republikáni, uvádza agentúra AP.
O návrhu zákona sa bude hlasovať v záverečnom čítaní, termín však zatiaľ nie je známy. AFP však pripomína, že jeho ďalšie schvaľovanie by bolo zložité, keďže Snemovňu reprezentantov kontrolujú republikáni a v minulosti už podobné snahy zamietla. Pokiaľ by sa uznesenie napriek tomu schválilo a dostalo na podpis k prezidentovi, Trump by ho s najväčšou pravdepodobnosťou vetoval.
Hlasovanie poukázalo na rastúce napätie v prezidentovej strane, keďže konflikt finančne i materiálne zaťažuje Spojené štáty a vyvoláva otázky ohľadom vojenskej pripravenosti.
Rezolúcia by vyžadovala, aby vláda zastavila vojenskú operáciu proti Iránu, pokiaľ Kongres nerozhodne inak, pričom sa odvoláva na zákon o vojnových právomociach z roku 1973 prijatý po konflikte vo Vietname. Cieľom je obmedziť dlhotrvajúce vojenské kampane, ktoré začali bez súhlasu poslancov.
Demokrati už od začiatku vojny na Blízkom východe (28. februára) opakovane presadzovali hlasovanie o uzneseniach týkajúcich sa vojenských právomocí, na základe ktorých by prezident musel buď získať súhlas Kongresu s vojnou, alebo stiahnuť vojská. Republikáni mali doposiaľ dostatok hlasov na to, aby návrh zamietali. To sa však zmenilo, pričom posledné hlasovanie s výsledkom 50 za a 47 proti umožnilo uzneseniu postúpiť na ďalšie schvaľovanie. Zároveň to znamená, že návrh podporili aj niektorí republikáni, uvádza agentúra AP.
O návrhu zákona sa bude hlasovať v záverečnom čítaní, termín však zatiaľ nie je známy. AFP však pripomína, že jeho ďalšie schvaľovanie by bolo zložité, keďže Snemovňu reprezentantov kontrolujú republikáni a v minulosti už podobné snahy zamietla. Pokiaľ by sa uznesenie napriek tomu schválilo a dostalo na podpis k prezidentovi, Trump by ho s najväčšou pravdepodobnosťou vetoval.
Hlasovanie poukázalo na rastúce napätie v prezidentovej strane, keďže konflikt finančne i materiálne zaťažuje Spojené štáty a vyvoláva otázky ohľadom vojenskej pripravenosti.
Rezolúcia by vyžadovala, aby vláda zastavila vojenskú operáciu proti Iránu, pokiaľ Kongres nerozhodne inak, pričom sa odvoláva na zákon o vojnových právomociach z roku 1973 prijatý po konflikte vo Vietname. Cieľom je obmedziť dlhotrvajúce vojenské kampane, ktoré začali bez súhlasu poslancov.