Schválili novú makrofinančnú pomoc Ukrajine do výšky 35 miliárd eur

Brusel 9. októbra (TASR) - Veľvyslanci členských krajín EÚ v stredu v Bruseli odobrili poskytnutie makrofinančnej pomoci Ukrajine do výšky 35 miliárd eur a dohodli sa aj na novom úverovom mechanizme. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Členské štáty (Rada EÚ) dosiahli dohodu o balíku finančnej pomoci Ukrajine vrátane mimoriadnej pôžičky vo výške až 35 miliárd eur a na mechanizme spolupráce v oblasti úverov, ktorý podporí Ukrajinu pri splácaní už poskytnutých pôžičiek až do výšky 45 miliárd eur poskytnutých EÚ a partnermi zo skupiny G7.



Cieľom finančnej pomoci je vyjsť v ústrety naliehavým finančným potrebám Ukrajiny, ktoré sa zvýšili v dôsledku zosilnenej agresie Ruska.



Lídri G7 sa v júni dohodli, že do konca roka 2024 poskytnú Ukrajine pôžičku do výšky 50 miliárd USD (45 miliárd eur), ktorá bude splatená z príjmov zo zmrazených výnosov ruských štátnych aktív. Úver vo výške 35 miliárd eur je príspevkom EÚ k úveru G7 vo výške 45 miliárd eur.



Splatenie mimoriadneho úveru makrofinančnej pomoci a bilaterálnych pôžičiek od partnerov G7 bude zabezpečené prostriedkami pochádzajúcimi z výnosov zo zmrazených ruských štátnych aktív. Tie boli zmrazené krátko po tom, ako Rusko vo februári 2022 spustilo inváziu na Ukrajinu.



Vyplatenie novej makrofinančnej pomoci podmieňuje EÚ politickými kritériami, ktoré sú v súlade s Nástrojom pre Ukrajinu.



Tlačová agentúra Reuters upozornila, že vďaka stredajšej dohode sa EÚ môže spoľahnúť na rezervu vo svojom rozpočte ako na záruku v prípade zrušenia obmedzení týkajúcich sa zmrazených ruských aktív. Všetky sankcie EÚ voči Moskve musia byť totiž obnovené každých šesť mesiacov formou jednomyseľného hlasovania členských krajín EÚ. Avšak Maďarsko so svojim ústretovým postojom voči Rusku sa opakovane pokúšalo blokovať únijné sankcie a opatrenia na pomoc Ukrajine a bez stredajšej dohody by mohlo zablokovať sľúbené miliardy pre Ukrajinu.



S cieľom zabezpečiť, aby sa makrofinančná pomoc dostala na Ukrajinu čo najskôr, sa veľvyslanci členských štátov v stredu dohodli, že ak Európsky parlament prijme návrh Európskej komisie bez zmien, čo môže urobiť ešte v októbri, Rada EÚ tiež pristúpi k prijatiu tohto textu bez úprav. Následne toto nariadenie nadobudne účinnosť deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.



Poslanci Európskeho parlamentu by mali o tomto nariadení hlasovať o dva týždne, 22. októbra, na druhom októbrovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.



Cieľom je sprístupniť úver makrofinančnej pomoci za rok 2024 s vyplatením v roku 2025 s termínom splátok maximálne 45 rokov.