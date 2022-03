Schválili podporu bicyklovania ako nástroja v boji proti zmene klímy

New York 16. marca (TASR) - Spolu 193 členov Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov prijalo v utorok rezolúciu podporujúcu bicykle ako nástroj boja proti klimatickým zmenám.



Rezolúcia, ktorú navrhlo Turkménsko, bola prijatá jednomyseľne a - ako všetky rezolúcie Valného zhromaždenia OSN - je nezáväzná, informovala v stredu agentúra AFP.



Text rezolúcie obsahuje výzvu, aby členské štáty OSN "začlenili bicykel do verejnej dopravy v mestskom i vidieckom prostredí, a to v rozvojových i rozvinutých krajinách".



Zvýšenie cyklistickej dopravy prostredníctvom zlepšenia bezpečnosti na cestách a podpory bicyklovania pomôže - podľa rezolúcie - dosiahnuť "trvalo udržateľný rozvoj vrátane zníženia emisií skleníkových plynov".



V rezolúcii sa tiež odporúča, aby členské štáty "zahrnuli bicykle a cyklistickú sieťovú infraštruktúru, ktorá spája komunity, do medzinárodných, regionálnych, národných a subnárodných rozvojových politík a programov". Text vyhlásenia súčasne špecifikuje, že by sa to malo realizovať podľa možností jednotlivých členských štátov.