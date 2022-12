Schválili Program Monitoring pre Ukrajinu na zvýšenie podpory darcov

Washington 20. decembra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) schválil program pre Ukrajinu, ktorého cieľom je udržanie ekonomickej stability po invázii Ruska a podpora financovania štátu donormi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



MMF v pondelok večer (19. 12.) oznámil, že takzvaný Program Monitoring with Board Involvement (PMB) schválilo vedenie fondu ešte 9. decembra a v pondelok ho prerokovala Výkonná rada MMF. Ako dodal, program je určený na pomoc Ukrajine pri implementovaní obozretnej ekonomickej politiky a na "katalyzáciu" externého financovania.



Ako povedal šéf misie MMF na Ukrajine Gavin Gray, fond odhaduje, že krajina bude v rámci externého financovania potrebovať na budúci rok od 40 miliárd do 57 miliárd USD (od 37,74 miliardy do 53,78 miliardy eur). Samotný MMF v rámci programu úvery neposkytne, očakáva však, že PMB zvýši dôveru medzi donorskými štátmi voči Ukrajine a podporí financovanie.



Ukrajina v rámci PMB prisľúbila kroky na zvýšenie daňových príjmov a oživenie domáceho dlhového trhu. Zároveň sa zaviazala k reformám finančného sektora.



(1 EUR = 1,0598 USD)