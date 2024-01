Schválili program umožňujúci návrat Boeingov 737 MAX 9 do prevádzky

New York 25. januára (TASR) - Americký Federálny letecký úrad (FAA) v stredu predstavil program previerok, ktorý umožní návrat lietadiel Boeing 737 MAX 9 do prevádzky. Tá bola pozastavená začiatkom januára po núdzovom pristátí takéhoto stroja spoločnosti Alaska Airlines. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



FAA však spoločnosti Boeing nepovolí rozšíriť výrobu lietadiel typu 737 MAX. Takýto krok je podľa úradu potrebný na zaistenie zodpovednosti a dodržiavania požadovaných postupov pri kontrole kvality. To, do akej miery zastavenie výroby ovplyvní výrobné plány spoločnosti Boeing, nebolo bezprostredne známe. Samotná spoločnosť sa k záležitosti odmietla vyjadriť, píše Reuters.



Stroj typu Boeing 737 MAX 9 spoločnosti Alaska Airlines začiatkom mesiaca tesne po štarte stratil jeden z bočných panelov a musel núdzovo pristáť. Pri nehode neutrpeli zranenia žiadne osoby. FAA však nariadil kompletné vyšetrenie incidentu a úrady nariadili zastaviť prevádzku celkovo 171 lietadiel B-737 MAX 9 rôznych spoločností s tou istou konfiguráciou, akú mal stroj Alaska Airlines.



Alaska Airlines uviedla, že od piatku plánuje začať s obnovovaním letov týchto strojov. Spoločnosť United Airlines by chcela lietadlá vracať do prevádzky od soboty.