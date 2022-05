Schválili zákon, ktorý nedobrovoľný sex definuje ako znásilnenie

Madrid 27. mája (TASR) - Dolná komora španielskeho parlamentu schválila veľkou väčšinou vo štvrtok návrh zákona, ktorý ruší rozdiel medzi zneužitím a sexuálnou agresiou, čo v praxi znamená, že na všetky sexuálne útoky sa bude nazerať ako na znásilnenie. Obete tak už nebudú musieť dokazovať, či sa fyzicky bránili alebo v dôsledku strachu páchateľovi neodporovali. TASR informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Návrh zákona, známy ako "len áno je áno", bol schválený v pomere hlasov 201:140, traja poslanci sa zdržali. Proti boli len poslanci konzervatívnej Ľudovej strany (PP) pravicovo-populistickej strany Vox. Argumentovali tým, že takýmto postupom sa naruší princíp prezumpcie neviny. Na tom, aby táto legislatíva vstúpila do platnosti, musí ju ešte schváliť horná komora parlamentu (Senát). To sa však považuje už len za formalitu.



Na základe tohto zákona sa bude každý sexuálny akt bez výslovného súhlasu považovať za útok. Za znásilnenie a sexuálne násilie bude hroziť do 15 rokov odňatia slobody. Tresty budú tiež hroziť za "zahanbujúce" komplimenty či šírenie sexuálnych videí. V prípade maloletých útočníkov počíta nový zákon s tým, že súčasťou rozsudku bude absolvovanie povinnej sexuálnej východy a tiež náuky o rodovej rovnosti.



Ministerka pre rodovú rovnosť Irene Monterová v reakcii uviedla, že ide o "rozhodujúci krok k zmene sexuálnej kultúry" v krajine a tiež smerom k ukončeniu "sexuálneho teroru" a "kultúry znásilňovania". "Španielsko je odteraz slobodnejšou a bezpečnejšou krajinou pre všetky ženy," uviedla.



Ľavicová vláda premiéra Pedra Sáncheza aktuálnymi zmenami zákona reagovala na viacero šokujúcich prípadov hromadných znásilnení, ktorých páchatelia vyviazli s miernymi trestami. Išlo napríklad o incident z roku 2016, keď piati mladí muži v meste Pamplona viacnásobne znásilnili mladú ženu a svoj čin si natočili na video.



Súd v roku 2018 totiž rozhodol, že nie je možné dokázať skutok znásilnenia, keďže nedošlo k "úderom ani k vyhrážkam" a obeť sa správala pasívne. Tento verdikt vyvolal protesty v celej krajine. V roku 2019 sa konal ďalší súd, ktorý mužom napokon vymeral vyššie tresty a rozhodol, že k znásilneniu došlo.