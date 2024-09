Schwarzenegger dostal čestný doktorát za angažovanosť v ochrane klímy

Berlín 17. septembra (TASR) — Súkromná berlínska vysoká škola Hertie School udelila v utorok 77-ročnému americkému hercovi s rakúskymi koreňmi a bývalému guvernérovi Kalifornie Arnoldovi Schwarzeneggerovi čestný doktorát za jeho boj za ochranu klímy a občiansku angažovanosť. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Rektorka Hertie School Cornelia Wollová okrem iného uviedla, že bývalý kulturista, herec a politik pochopil, aké dôležité je spojiť všetkých zúčastnených v záujme nájdenia praktických riešení globálnych výziev.



Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck vo svojom laudáciu povedal, že Schwarzenegger ako guvernér Kalifornie uspel spojením ekonomického rastu s ochranou životného prostredia. Na plátnach kín bol kedysi "ničiteľom Conanom", povedal minister v narážke na film z roku 1984 so Schwarzeneggerom v hlavnej úlohe, v reálnom živote však symbolizuje slušnosť a kompromis.



Schwarzenegger v ďakovnej reči pred zaplnenou aulou univerzity povedal, že najväčšiu radosť mu nerobí to, že bol úspešným kulturistom a hollywoodskou hviezdou alebo že zarobil veľa peňazí, ale že dokáže niečo zo svojich skúseností odovzdať iným. Zem je podľa neho ako ľudské telo — čím lepšie sa budeme o ňu starať, tým bude v lepšej forme.



Schwarzenegger, ktorý do sveta filmu prerazil v roku 1984 akčnou snímkou Terminátor, bol v rokoch 2003 - 2011 guvernérom amerického štátu Kalifornia. V tejto funkcii presadil zákon o znižovaní emisií skleníkových plynov. Podporuje tiež švédsku aktivistku Gretu Thunbergovú a založil medzinárodné fórum o klíme Austrian World Summit.



Hertie School, založená v decembri 2003, podľa informácií na svojej stránke pripravuje študentov na vedúce pozície v štátnej správe, podnikaní a občianskej spoločnosti.