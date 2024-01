Schwarzenegger nepreclil luxusné hodinky, zadržali ho colníci

Mníchov 17. januára (TASR) - Herca a bývalého politika Arnolda Schwarzeneggera v stredu zadržali colníci na letisku v nemeckom Mníchove, pretože po prílete nenahlásil na preclenie luxusné hodinky. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Americký herec rakúskeho pôvodu podľa colnej správy nenahlásil luxusné hodinky, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou mali zostať na území EÚ. "Ak tovar zostáva v EÚ, je potrebné ho precliť a zaplatiť dane. To platí pre každého," uviedol hovorca colnej správy v Mníchove Thomas Meister.



Schwarzeneggera preto budú vyšetrovať a ako dlho bude zadržiavaný, hovorca nespresnil. Herec však bude môcť ešte v stredu pokračovať v ceste, hodinky však ostanú v Mníchove.



Schwarzenegger cestuje do Rakúska na aukciu v prospech charitatívnej klimatickej organizácie. Plánoval navštíviť aj lyžiarske preteky na zjazdovke Hahnenkamm v Kitzbüheli.



Arnold Schwarzenegger (76) sa narodil 30. júla 1947 v štajerskej dedine Thal. Do Ameriky odišiel v roku 1968, aby sa presadil v kulturistike. V tomto športe získal viacero vrcholných ocenení, neskôr uspel ako herec akčných filmov a komédií. V roku 1983 získal americké občianstvo a v rokoch 2003-2011 bol guvernérom amerického štátu Kalifornia. V súčasnosti sa angažuje v oblasti ochrany klímy.