Schwarzenegger prirovnal dav útočiaci na Kapitol k nacistom

Washington 11. januára (TASR) - Bývalý kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger prirovnal v nedeľu dav, ktorý zaútočil na sídlo amerického Kongresu, k nacistom a prezidenta Donalda Trumpa označil za neúspešného lídra, ktorý "sa zapíše do dejín ako najhorší prezident". Informovala o tom agentúra AP.



Republikánsky politik a hollywoodsky herec vo videonahrávke zverejnenej na sociálnych sieťach uviedol, že uplynulá "streda bola nocou rozbitého skla priamo tu v Spojených štátoch". V roku 1938 nacisti v Nemecku a Rakúsku uskutočnili protižidovský pogrom, ktorý je známy ako Krištáľová noc alebo aj "Noc rozbitého skla".



"To rozbité sklo bolo sklom z okien Kapitolu Spojených štátov. Ten dav však nerozbil len okná Kapitolu, rozbil aj myšlienky, ktoré sme považovali za samozrejmé," povedal Schwarzenegger, ktorý sa narodil v Rakúsku v roku 1947. "Pošliapali samotné princípy, na ktorých bola naša krajina založená."



"Prezident Trump sa pokúsil zvrátiť výsledky volieb - férových volieb. Pokúsil sa o prevrat zavádzaním ľudí lžami," vyhlásil Schwarzenegger vo videu. Podľa vlastných slov je preňho útechou, že Trumpovo pôsobenie na poste prezidenta sa končí a "čoskoro bude taký nepodstatný ako starý tvít".



Schwarzenegger tiež vyzval na národnú jednotu a prisľúbil podporu novozvolenému prezidentovi Joeovi Bidenovi po tom, ako davy prívržencov Trumpa minulú stredu prenikli do budovy Kapitolu, sídla Kongresu, keď jeho členovia potvrdzovali výsledky novembrových prezidentských volieb. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí. Desiatky výtržníkov zadržali a po ďalších pátrajú.



"A tým, ktorí si myslia, že môžu zrušiť Ústavu Spojených štátov, hovorím: nikdy nezvíťazíte," dodal Schwarzenegger. "Verím, že aj keď nami udalosti posledných dní otriasli, skončíme silnejší, pretože teraz chápeme, čo môžeme stratiť."