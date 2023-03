Schwarzenegger sa postavil proti nárastu antisemitizmu v USA

Los Angeles 8. marca (TASR) - Americký herec rakúskeho pôvodu Arnold Schwarzenegger sa vo svojom novom príspevku na platforme YouTube postavil proti nárastu antisemitizmu v USA. TASR informáciu prevzala z utorkovej správy denníka The Guardian.



Schwarzenegger, ktorý začínal ako kulturista a v rokoch 2003-2011 pôsobil ako guvernér Kalifornie, divákom povedal, že "hnutie založené na nenávisti ešte nikdy nebolo úspešné".



Jeho rétorika bola formulovaná ako motivačný príhovor pre ľudí s predsudkami.



"Nacisti? Neúspešní. Konfederácia? Porazená. Apartheid? Nula bodov. Nechcem, aby si bol porazený aj ty. Nechcem, aby si bol slabý. Záleží mi na tebe. Viem, že nikto nie je dokonalý. Dokážem pochopiť, ako ľahko môžu ľudia spadnúť do pasce predsudkov a nenávisti," odkázal herec svojim priaznivcom.



"Je ľahšie vyhovárať sa na to, že sa židia sprisahali, aby ti v niečom zabránili, ako si priznať, že si jednoducho mal pracovať viac. Je ľahšie nenávidieť, ako sa učiť. Žiadny človek, ktorý si vybral ľahkú cestu nenávisti, nedošiel na koniec a nepovedal si: 'To je ale život.' Nie – všetci zomreli rovnako nešťastne, ako žili," dodal 75-ročný Schwarzenegger.



Údaje, ktoré zverejnila americká Liga proti hanobeniu (ADL), poukazujú na nárast antisemitských prejavov a násilia v uplynulom čase. Vlani bolo v USA nahlásených 2717 incidentov, čo je najviac od roku 1979, keď sa začalo príslušné monitorovanie.



Schwarzenegger je veľmi aktívny youtuber, ktorý svoj kanál využíva na kampaň, propagáciu a snahu ísť príkladom.