Schwarzenegger: Som synom nacistu

Varšava 28. septembra (TASR) - Rakúsko-americký filmový herec Arnold Schwarzenegger navštívil v stredu nacistický koncentračný tábor Auschwitz na juhu Poľska. Pri tejto príležitosti sa stretol aj s preživšími holokaustu a vyhlásil, že nastal čas "ukončiť" nenávisť. TASR informuje podľa agentúry AP.



Bývalý guvernér amerického štátu Kalifornia si prezrel väzenské baraky, strážne veže, ako aj pozostatky plynových komôr, ktoré nacisti počas druhej svetovej vojny používali na likvidáciu židovského obyvateľstva.



"Je to príbeh, ktorý musí zostať živý, je to príbeh, ktorý musíme stále rozprávať. Som synom muža, ktorý bojoval v nacistickej armáde," povedal 75-ročný Schwarzenegger.



Bola to jeho prvá návšteva v tomto koncentračnom tábore v rámci spolupráce s nadáciou Židovské centrum Auschwitz. Jej poslaním je vzdelávaním bojovať proti nenávisti.



Schwarzenegger sa narodil v Rakúsku a v minulosti otvorene hovoril o tom, že jeho otec Gustav Schwarzenegger bol počas druhej svetovej vojny nacistickým vojakom.



Herec si zaspomínal, ako jeho otcovi klamali, keď bojoval, a ako sa po zranení počas bojov o Leningrad vrátil do Rakúska ako "fyzicky aj emocionálne zlomený človek".



Historici odhadujú, že nacisti počas vojny v Auschwitzi zavraždili približne 1,1 milióna ľudí. Zhruba milión tvorili židia. Zavraždili tam aj približne 75.000 Poliakov, Rómov, ruských vojnových zajatcov a ďalších, dodáva AP.