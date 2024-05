Sciences Po odmietla požiadavky študentov o Izraeli, chystajú hladovku

Paríž 2. mája (TASR) - Parížska univerzita Sciences Po odmietla požiadavky protestujúcich študentov, aby prehodnotila svoje vzťahy s partnerskými izraelskými inštitúciami. Uviedol to vo štvrtok jej dočasný riaditeľ Jean Basseres. Niektorí študenti v reakcii na to avizovali, že na budúci týždeň začnú hladovku, informovala agentúra Reuters.



Študenti viacerých francúzskych vysokých škôl vrátane parížskych univerzít Sciences Po a Sorbonne zablokovali ich priestory na protest proti vojne v Pásme Gazy. Nejde však o také rozsiahle protesty ako v Spojených štátoch.



"Jednoznačne som odmietol vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by riešila vzťahy s izraelskými univerzitami a partnerskými spoločnosťami," povedal Basseres novinárom po tom, čo sa stretol so študentmi a univerzitným personálom.



Na jeho rozhodnutie reagovali desiatky študentov protestom v sede vnútri univerzity. "Prvý študent začal solidárnu hladovku s palestínskymi obeťami, ale ešte viac na protest proti proti spôsobu, akým Sciences Po potláča študentov, ktorí chcú ukázať podporu Palestíne," uviedol jeden z protestujúcich študentov.



K protestnej hladovke sa podľa neho pridajú aj ďalší študenti. Žiadajú, aby vedenie Sciences Po usporiadalo hlasovanie aj s ich účasťou o prehodnotení partnerstiev s izraelskými univerzitami.



Basseres uznal, že rozhodnutie nevytvoriť pracovnú skupinu môže rozhnevať niektorých demonštrantov. Všetkých vyzval, aby ukázali zmysel pre zodpovednosť a svojím konaním nenarušili skúšky, ktoré sa majú začať budúci týždeň.



Sciences Po sa podľa neho vynasnaží zorganizovať v rámci univerzity debatu o sporných témach. Upozornil však, že univerzita už má pravidlá, na základe ktorých sa prehodnocujú partnerstvá.