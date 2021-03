Sčítanie ľudu v Británii sa prvýkrát koná online

Londýn 21. marca (TASR) - V Spojenom kráľovstve s výnimkou Škótska sa v nedeľu začalo sčítanie ľudu, aké sa koná pravidelne raz za desať rokov. Sčítanie prvýkrát prebieha prevažne na internete, a to pre pretrvávajúcu pandémiu nového koronavírusu. Zároveň v ňom po prvý raz figuruje aj otázka o rodovej identite, informovala agentúra AFP.



Prostredníctvom sčítania sa budú zhromažďovať informácie o vzdelaní, náboženskej orientácii, etnickom pôvode, práci či zdravotnom stave obyvateľstva Anglicka, Walesu a Severného Írska.



Škótsko sčítanie ľudu - taktiež z dôvodu pandémie - odložilo až na marec 2022, takže kompletné výsledky z celého Spojeného kráľovstva budú známe až po tomto termíne.



V poradí už 22. sčítanie ľudu v Británii (predošlé sa uskutočnilo v roku 2011) si kladie za cieľ informovať o skladbe obyvateľstva britskú vládu i regionálne samosprávy.



Kód na prihlásenie do elektronického systému bol zaslaný asi 90 percentám domácností. Sčítanie pre pandémiu prebieha najmä elektronicky, k dispozícií sú však stále aj vytlačené formuláre. Ľudom, ktorí sa na sčítaní zúčastniť odmietnu, bude hroziť finančná pokuta.



Dotazník obsahuje - rovnako ako pri predošlých sčítaniach - aj otázku týkajúcu sa pohlavia, ktoré má daná osoba od narodenia zapísané v úradných dokumentoch. Osoby staršie ako 16 rokov však okrem teraz môžu po prvý raz odpovedať aj na dobrovoľnú otázku či sa ich rodová identita zhoduje s týmto uvedeným pohlavím.



Podľa britského štatistického úradu (ONS) je takáto otázka zameraná na zlepšenie politiky rovnosti a poskytovania služieb a je v súlade s britskými zákonmi. ONS uvádza, že v súčasnosti nie sú v Británii k dispozícii nijaké oficiálne údaje o ľuďoch, ktorých rodová identita je odlišná od pohlavia, s akými ich zaregistrovali pri narodení.



Agentúra AFP pripomína, že možnosť identifikovať sa ako "tretie pohlavie" medzičasom do svojich dotazníkov k sčítaniu ľudu pridali napríklad krajiny ako Nepál či Bangladéš, čím vyšli v ústrety transrodovým osobám.