Scorsese sa snaží zabrániť nenávratnej strate ikonických miest v Ríme

Rím 26. februára (TASR) - Talianski politici budú hlasovať o opatrení, ktoré by mohlo zmeniť kultúrne zariadenia v Ríme na nákupné centrá a supermarkety, ale americký filmový režisér Martin Scorsese vedie kampaň za ich záchranu. TASR o tom informuje podľa správy webového magazínu New Musical Express (NME).



Hlasovanie prichádza po tom, ako spoločnosti Colliers Global Investors a Wrm Capital, ktoré sa zaoberajú správou majetku, v januári vyhrali v konkurznej dražbe nehnuteľností v Ríme. Získali deväť kín za 50 miliónov eur. Niektoré z nich sú stále v prevádzke, iné sú už istý čas zatvorené.



Renzo Piano, architekt a doživotný senátor talianskeho Senátu, publikoval list, ktorý podporilo niekoľko hollywoodskych osobností vrátane Scorseseho. Okrem neho aj Francis Ford Coppola, Spike Lee, Wes Anderson, Mark Ruffalo i Willem Dafoe. Proti hlasovaniu sa vyjadrili aj riaditeľ Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach Alberto Barbera, alebo bývalý futbalový reprezentant Francesco Totti.



"Renzo Piano sa výstižne zamýšľa nad súčasnou situáciou v Ríme a je zrejmé, že pokus o zmenu účelu priestorov určených na možnú kultúrnu renesanciu večného mesta na hotely, nákupné centrá a supermarkety je absolútne neprijateľný. Takáto premena by znamenala nenávratnú stratu, závažnú svätokrádež nielen bohatej histórie mesta, ale aj kultúrneho dedičstva pre budúce generácie," uviedol vo svojom vyhlásení 82-ročný Scorsese.



"Vyzývame našich kolegov z celého sveta, riaditeľov festivalov a všetkých kultúrnych pracovníkov, aby podpísali tento list a poskytli tak poslednú šancu na záchranu jedného z najvýznamnejších kultúrnych a umeleckých miest na svete," dodal oscarový režisér.



"Tento list bude doručený aj prezidentovi Sergiovi Mattarellovi a premiérke Giorgii Meloniovej so žiadosťou, aby zabránili akejkoľvek prestavbe kultúrnych priestorov v Ríme. Je našou povinnosťou pretvoriť tieto opustené 'katedrály na púšti' na skutočné chrámy kultúry, miesta schopné živiť duše súčasných aj budúcich generácií," zdôraznil Scorsese.