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Scorsese sa stane čestným prezidentom Talianskej filmovej akadémie
Akadémia udeľuje filmové ceny Donatellov Dávid (David di Donatello), ktoré bývajú často označované za taliansky ekvivalent amerických Oscarov.
Autor TASR
Rím 28. augusta (TASR) - Hollywoodsky režisér Martin Scorsese sa stane čestným prezidentom Talianskej filmovej akadémie (Accademia del Cinema Italiano). Ministerstvo kultúry oznámilo, že Scorsese ponuku na túto funkciu od ministra kultúry Alessandra Giuliho a príslušnej nadácie prijal.
Menovanie ešte musí formálne schváliť správna rada akadémie, pripomína tlačová agentúra DPA. Prezidentka akadémie Silvia Calandrelliová a umelecký riaditeľ Gian Luca Farinelli boli obaja opätovne zvolení do svojich funkcií.
Scorsese (83) vyjadril vďačnosť za túto „prestížnu úlohu“, ktorú s hrdosťou prijal. Scorsese, medzi ktorého významné filmy patria Taxikár, Zúriaci býk, Posledné pokušenie Krista, Mafiáni, Mys hrôzy, Letec, Skrytá identita, Gangy New Yorku, Vlk z Wall Street, Írčan, či Vrahovia mesiaca kvetov uviedol, že talianska kinematografia bola preňho počas celého života neustálym zdrojom inšpirácie. Sám má taliansky pôvod.
Akadémia udeľuje filmové ceny Donatellov Dávid (David di Donatello), ktoré bývajú často označované za taliansky ekvivalent amerických Oscarov.
Ocenenie, udeľované od roku 1956, vyzdvihuje úspechy vo všetkých oblastiach filmovej produkcie. Cena má podobu zlatej sošky - repliky Donatellovej bronzovej sochy z 15. storočia, ktorá sa nachádza vo florentskom múzeu Bargello.
Menovanie ešte musí formálne schváliť správna rada akadémie, pripomína tlačová agentúra DPA. Prezidentka akadémie Silvia Calandrelliová a umelecký riaditeľ Gian Luca Farinelli boli obaja opätovne zvolení do svojich funkcií.
Scorsese (83) vyjadril vďačnosť za túto „prestížnu úlohu“, ktorú s hrdosťou prijal. Scorsese, medzi ktorého významné filmy patria Taxikár, Zúriaci býk, Posledné pokušenie Krista, Mafiáni, Mys hrôzy, Letec, Skrytá identita, Gangy New Yorku, Vlk z Wall Street, Írčan, či Vrahovia mesiaca kvetov uviedol, že talianska kinematografia bola preňho počas celého života neustálym zdrojom inšpirácie. Sám má taliansky pôvod.
Akadémia udeľuje filmové ceny Donatellov Dávid (David di Donatello), ktoré bývajú často označované za taliansky ekvivalent amerických Oscarov.
Ocenenie, udeľované od roku 1956, vyzdvihuje úspechy vo všetkých oblastiach filmovej produkcie. Cena má podobu zlatej sošky - repliky Donatellovej bronzovej sochy z 15. storočia, ktorá sa nachádza vo florentskom múzeu Bargello.