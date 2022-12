SDEÚ: Chorí v dôsledku znečistenia ovzdušia nemôžu žiadať odškodné

Luxemburg 22. decembra (TASR) – Ak niekto ochorel v dôsledku znečisteného ovzdušia, od štátu nemôže žiadať odškodnenie. Rozhodol o tom vo štvrtok Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ). Európske smernice o kvalite ovzdušia podľa neho nedávajú jednotlivcom práva, ktoré by mohli viesť k náhrade škody. Občania však musia mať možnosť dosiahnuť, aby vnútroštátne orgány prijali opatrenia pre čistejší vzduch, informovala TASR na základe správy agentúry DPA.



Súd rozhodoval v prípade žaloby obyvateľa Paríža. Požaduje od francúzskeho štátu odškodné 21 miliónov eur, pretože jeho zdravie poškodilo zhoršujúce sa znečistenie ovzdušia v parížskej aglomerácii. Podľa žalobcu musí štát niesť zodpovednosť, keďže nezaistil dodržanie celoeurópskych limitov škodlivých látok.



Generálna advokátka SDEÚ vo svojom stanovisku pred niekoľkými mesiacmi s týmto názorom súhlasila. Pripomenula, že súd EÚ v minulosti pokarhal Francúzsko i Nemecko za to, že prekročili hraničné hodnoty oxidu dusičitého.



Súdny dvor EÚ sa však s názorom generálnej advokátky nestotožnil a požiadavku na náhradu škody zamietol. Smernice o kvalite ovzdušia síce zaväzujú členské štáty Únie starať sa o čistotu vzduchu, tieto povinnosti však slúžia všeobecnému cieľu ochrany ľudského zdravia a životného prostredia ako celku.



Jednotlivým občanom na základe týchto smerníc nevznikajú práva, preto štát nemusí svojich občanov odškodňovať. Krajiny EÚ by na druhej strane mohli niesť zodpovednosť na základe vnútroštátnych právnych predpisov. SDEÚ tiež pripomenul, že jednotlivci musia mať právo požadovať od úradov opatrenia, ako napríklad plán prevencie znečistenia.